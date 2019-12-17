حظى تردد قناة طيور بيبي Toyor Baby 2020 على النايل سات لأروع أناشيد الأطفال التعليمية بأعلى نسبة بحث عبر محرك البحث جوجل، باعتبارها واحدة من أروع القنوات الفضائية المُخصصة للأطفال بجميع مراحلهم العمرية وخاصة الأطفال الأصغر في العمر، وهي تقوم بتقديم العديد من الأغاني والأناشيد والأفلام والمسلسلات الكرتونية الشهيرة التي يتابعها الأطفال في كل مكان، وتم تأسيس القناة في عام 2008 ومقرها الأساسي في مدينة عمان.

تردد قناة طيور بيبي Toyor Baby 2020

تبث قناة طيور بيبي من البحرين تحديدًا، ويمتلكها خالد مقداد مالك قنوات طيور الجنة، وتهتم القناة بتقديم محتوى هادف وشامل ليساعد الآباء والأمهات في كل مكان على تعليم الأطفال القيم والعادات الأخلاقية الرائعة، ويساعدهم في تنشئة أبنائهم وفق أحدث الأساليب التربوية والعلمية السليمة.

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11391 (V) 27500 – 5/6 SD

تتميز قناة Toyor Baby بأنها من أكثر القنوات التي تعمل على مواكبة العصر، بفضل كما تقدمه من معلومات مفيدة للأطفال عن طريق الأغاني والأناشيد باللغة العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى أفلام الأنمى والمسلسلات الكرتونية لتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

أهداف قناة طيور بيبي

تهدف قناة طيور بيبي إلى تعليم الأطفال الألوان وأسماء الطيور والحيوانات، بجانب تعليمهم الصلاة والصوم وذلك عن طريق الأغاني الدينية، وهذا كل ما يبحث عنه الآباء والأمهات في كل مكان، فهدف القناة والقائمين عليها هو تلبية احتياجات ورغبات الأطفال في مختلف الأعمار، مع الحرص على عدم التقليد لأي قناة أخرى، والاعتماد على الابتكار والإبداع الذاتي، وتعرض القناة كافة برامجها على مدار اليوم على النايل سات.