يبحث الكثير من المتابعين في كل مكان لمعرفة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على النايل سات لأروع أغاني الأطفال المتنوعة، حيث أنها تُعد أول قناة أطفال عربية يتم من خلالها بث برامج الأطفال على مدار اليوم بدون تشفير، فهي لا تحتاج إلى دفع أي رسوم أو اشتراك شهري، وتهتم بتقديم محتوى مميز وأغاني تعليمية رائعة، حيث تساهم في نشر الوعي لدى الطفل العربي، عن طريق برامج تربوية متلائمة مع العادات والتقاليد العربية.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020

تم إطلاق قناة طيور الجنة عام 2008 وهي أول قناة متخصصة لعرض أغاني الأطفال، وهي ملك لخالد مقداد، تعرض القناة مجموعة من البرامج المتميزة، وهي تضم سلسلة من القنوات وهي قناة طيور الجنية وطيور بيبي الأجنبية وطيور بيبي التركية، واستطاعت القناة تحقيق نسب مشاهدة عالية حيث جذبت الأطفال من كل مكان، لأنها تستطيع التعامل مع العقليات الخاصة بهم وتخاطبهم وتسعى إلى تعليمهم التعاليم الدينية والتربوية كعدم الكذب والأخلاق الحميدة.

يمكن للجميع الاستمتاع بمشاهدة ومتابعة القناة من خلال :

القمر الصناعي : نايل سات.

تردد القناة : 11315.

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الاتجاه : رأسي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 1/2.

طيور الجنة الفضائية المتخصصة

تنشر قناة طيور الجنة مواعيد البرامج والفقرات الخاصة بها عن طريق صفحة القناة على وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك ويوتيوب وانستجرام، وعندما تقوم بتغيير ترددها تبلغ جماهيرها من خلال تلك الوسائل، وتم بالفعل تغيير تردد قناة طيور الجنة لتردد جديد حيث يتم عرض محتواها بتقنية عالية الجودة، من خلال التردد الجديد لأنه تم تقوية الإشارة الخاصة بالبث ليستمتع المشاهدين بمتابعة القناة بجودة عالية.