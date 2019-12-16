تردد قناة توم وجيري الجديد2020 المحببة للأطفال على القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة توم وجيري، هناك العديد من قنوات كارتون الأطفال، ولكن قناة توم، وجيري تحظى على إعجاب العديد من الأطفال، وكذلك الكبار، فهناك العديد المراهقين، والبالغين الذين يعشقون مشاهدة قنوات الكرتون، وبرامج الأطفال، وتقوم قناة توم، وجيري ببث كرتون توم، وجيري، والمعروف منذ زمن بعيد، والذي تم إصداره منذ قرن، وحقق هذا الكرتون نجاح، ونسبة مشاهدة عالية، وأصبح الكرتون المحبب للأطفال، والكبار على حد سواء.

تردد قناة توم وجيري

يبحث العديد من الآباء، والأمهات على قناة تناسب أطفالهم، وتكون محببة لديهم بعيدا عن قنوات الأغاني، وغيرها من القنوات الغير مناسبة للأطفال، لذلك نقدم لهم تردد قناة توم، وجيري الجديد حتى يتمكنوا من ضبط التردد الجديد على أجهزتهم لمشاهدة كرتون توم، وجيري المحبب لدى الجميع، ويمكن استقبال قناة توم، وجيري على القمر الصناعي نايل سات بتردد ١١٣٥٤باستقطاب رأسي، ومعدل ترميز ٢٧٥٠٠.

قناة توم وجيري على النايل سات

قناة توم وجيري لا توجد قناة تحمل هذا الإسم، ولكنها اشتهرت بذلك الإسم لأنها تقوم بعرض الكرتون الأمريكي المشهور توم، وجيري، وهو عبارة عن صراع بين بين قط، وفأر بطريقة كوميدية طريفة، وهو من أفلام الكرتون التي تم إنتاجها منذ سنوات عديدة، ولكنه مازال يحظى على إعجاب الجميع، ويحقق مشاهدات عالية بين أفلام الكرتون الأخرى مما جعله السبب في شهرة القناة، و تواجدها في كافة المنازل.

برامج قناة توم وجيري

ولا تكتفي القناة بعرض هذا الكرتون فحسب بل تقوم بعرض العديد من أفلام الكرتون الأخرى بل تقوم في بعض الأوقات بإنتاج بعض الأعمال، وتنفرد بإذاعتها على قناتها حصرياً، ومن أهداف القناة أن تبقى متواجدة في كل منزل لمدة ٢٤ ساعة، تختار القناة ما يتم عرضه على قناتها بعناية بما يتناسب مع تقاليد، وأخلاق المجتمع الشرقي.