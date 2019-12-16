تردد قناة توم وجيري للعام الجديد 2020 ومتعة لا تنتهي مع مشاهدة يومية: نقدم لكم مع نهايات العام 2019 وبدايات عام جدد باقة متنوعة من برامج وأفلام قناة توم وجيري التي أصبحت من أفضل القنوات التي يشاهدها الأطفال وحتى الكبار لأنها قناة تهتم بكل الفئات العمرية من أطفال وتراعي اهتماماتهم من السن الصغير ما قبل المدرسة وحتى المرحلة المتوسطة ولكن قد يشارك الكبار مشاهدة قناة توم وجيري خاصة كرتون القط والفأر الشهير.

تردد قناة توم وجيري

نقدم قناة توم وجيري لكل عشاق الكرتون من كل مكان على القمر الصناعي نايل سات كي يتمكن جميع محبي الكرتون ومتابعيه من مشاهدة كل ما يحبون من كرتون وأفلام مدبلجة ومترجمة خاصة بالطفل وخاصة أفلام ديزني الشهيرة.

القمر الصناعي النايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 الاتجاه 5/6

قناة توم وجيري

من أفضل القنوات التي اشتهرت بسرعة كبيرة خلال الأعوام السابقة، واستطاعت أن تجذب أنظار الأسر التي وجدت فيها ملاذ آمن للطفل كي يشاهد ويتعلم ويستمتع مع أفراد الأسرة أو مع إخوانه أو مع أصدقائه وحتى أن يكون وحده فهو يستمتع بأجمل البرامج والأغاني والمسابقات والأفلام التي تجذب الطفل ومنها أفلام ديزني الشهيرة.

أفلام توم وجيري

تمكنت قناة توم وجيري في وقت قصير أن تكون القناة الأولى التي يتم البحث عن ترددها ويخشى الكثيرين أن يتم تشويشها أو ينقطع إرسالها لأنها من القنوات المميزة والجميلة التي تقدم ما يحبه الأطفال واستطاعت أن تكسب ثقة الأسرة وثقة الطفل الصغير.