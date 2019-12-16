تردد قناة طيور بيبي الفضائية 2020 للأطفال على النايل سات

قناة طيور بيبي هي قناة أردنية خاصة بالأطفال يملكها رجل الأعمال الأردني خالد مقداد، وقد تم بث هذه القناة عام 2012، وقد حازات على مشاهدات عالية في جميع أنحاء العالم، ولاقت إعجاباً كبيراً بين الأسر، بالإضافة إلي أن هذه القناة تابعة لمجموعة قنوات طيور الجنة، والتي تعد من أهم القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال على مستوى العالم العربي، ففي هذا المقال سوف أذكر لكم تردد قناة طيور بيبي الجديدة 2020 على القمر الصناعي النايل سات، فتابعونا عبر موقع”اعرف كورة”.

تردد قناة طيور بيبي 2020 الجديدة

تعتبر قناة طيور بيبي واحدة من أهم قنوات الأطفال التي دائماً تبحث عن تقديم محتوى هادف للطفل، حيث تسعى على بث روح التعاون بين الأطفال، والحث على القيم والأخلاق الحميدة التي يجب أن يتصف بها كل شخص، وتعليمهم الصلاة والصوم والأرقام والحروف باللغة العربية والإنجليزية، وذلك من خلال البرامج التي تقدم على القناة بواسطة الأطفال، وأيضاً تعليمهم التحدث باللغة العربية الفصحى والرسم والألوان، من خلال الرسوم المتحركة والأفلام الكرتونية التي تقدمها.

قناة طيور بيبي وأهم البرامج التي تعرض بها

تسعى القناة لجذب انتباه الطفل لكل ماهو جديد على القناة، وتسعى الآم دائماً في البحث عن تردد قناة تقدم للطفل محتوى أخلاقي وتربوي، لأنه يجلس دائماً أمام قنوات الأطفال لفترات طويلة، وقد تقدم القناة برامج مميزة للطفل تساعده في حياته اليومية، وأيضاً أغاني هادفة مثل أغنية محمد نبينا، أو أنشودة حروف الألف، وأغنية لا تسرف في المال، والكثير من الأغاني والرسوم المتحركة التي يعشقها الأطفال، أما عن التردد فهو كالتالي: