“هنا” تردد قناة “TIME SPORTS” الفضائية الرياضية “المصرية” 2020 ومتعة متابعة مباريات الدوري المصري بالأسبوع الثامن

عرض مفصل عن “قناة تايم سبورت”، إنطلقت يوم السبت 25/5/2019، أولي إشارات البث لقناة TIME SPORTS، حيث بدأ بثها مع إنطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي اقيمت في مصر، من الفترة 21 يونيو حتي 19 يوليو، وهي من أهم القنوات الرياضية المصرية على الساحة الأن، وتبث محتواها من خلال تردد فضائي و آخر أرضي على النايل سات.

تردد “قناة تايم سبورت”، نضع بين أيديكم متابعينا الاعزاء أحدث تردد لقناة تايم سبورت الرياضية المصرية، سواء التردد الفضائي أو التردد الأرضي، وتقوم القناة بنقل مباريات الدوري المصري الممتاز مع تحليل متميز لفنيات كل مباراة، بمعرفة نخبة من أشهر المحللين والنقاد الرياضيين، واليوم تجري عدد من المباريات بالدوري المصري الممتاز في إطار الجولة الثامنة من عمر المسابقة، ونوضحها لكم بالتفصيل عبر جدول مفصل بأسماء الفرق ومواعيد المباريات.

مباريات اليوم

طنطا/ الانتاج الحربي “الدوري المصري” الساعة 2,30 ظهراً الأسبوع الثامن المقاولون العرب/ وادي دجلة “الدوري المصري” الساعة 5 مساءً الأسبوع الثامن مصر المقاصة/ الاتحاد السكندري “الدوري المصري” الساعة 5 مساءً الأسبوع الثامن طلائع الجيش/ الزمالك “الدوري المصري” الساعة 7,30 مساءً الأسبوع الثامن

وتعمل قناة تايم سبورت على نقل فاعليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، من خلال البث الفضائي والبث الأرضي، وسوف نعرض عليكم متابعينا التردد الفضائي والتردد الأرضي لسهولة ضبط القناة للتمتع بمشاهدة بطولة متميزة على أرض مصر العظيمة، حيث بدأت البطولة يوم 21/6/2019 وتنتهي في 19/7/2019، ويحاول كل منتخب الفوز والوصول للمباراة النهائية حتي يحصل على كأس أكبر بطولة قارية، وتعتبر القناة إنطلاقة جديدة نحو التميز في عالم نقل الأحداث الرياضية الهامة، ويتم عبرها متابعة لقاءات البطولة القارية الكبيرة “كأس أمم أفريقيا”، مع تحليل متميز وضيوف على مستوي راقي من الخبرة.

تردد قناة TIME SPORTS الفضائي والأرضي

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي فضائي 11449 أفقي 27500 النايل سات أرضي UHF 32 ———– ————– ————-

وقد احتلت قناة “تايم سبورت” مكانة متميزة بين القنوات الرياضية، على الرغم من حداثة إنطلاقها، وهذا دليل على جودة المعروض على شاشتها، واهتمام إدارة القناة بتوفير أحدث تقنيات البث، التي تجعل من صورة وصوت المعروض على القناة جاذب للمشاهد.

فريق عمل قناة TIME SPORTS

الكابتن “أحمد شوبير”.

الكابتن “سيف زاهر”.

الكابتن “حازم إمام”.

الكابتن “تامر صقر”.

الكابتن “حسني عبدربه”.

الكابتن “عماد متعب”.

الكابتن “عبد الظاهر السقا”.

الكابتن “جمال الغندور”

الملاعب المقام عليها بطولة كأس الأمم الإفريقية

ستاد القاهرة. ستاد الدفاع الجوي. ستاد برج العرب في الإسكندرية. ستاد الإسكندرية. ستاد الكلية الحربية. ستاد السلام. ستاد الإسماعيلية. ستاد الجيش بالسويس.

وتعتبر قناة تايم سبورت نقلة كبيرة في مجال القنوات الناقلة لأهم البطولات، حيث أن بطولة مثل بطولة كأس الأمم الإفريقية هي من أهم البطولات العالمية ويشترك فيها 24 منتخب من أفضل المنتخبات في القارة الإفريقية، ويتابع هذه البطولة عدد كبير من عشاق وحبي الساحرة المستديرة “كرة القدم”، التي يلتف حولها ويتابعها غالبية سكان الكرة الأرضية من مشارقها إلي مغاربها.