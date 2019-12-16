تردد قناة طيور الجنة بيبي 2020 toyor baby على النايل سات.. التردد الحديث

كل أم لديها طفل صغير تبحث دائماً عن قناة للأطفال لتسليته أثناء قضاء الأعمال المنزلية، ويذكر أن قناة طيور الجنة بيبي الحديث 2020 من أقوي القنوات المرشحة لأن تكون الأولى والأفضل والأمثل للأطفال الصغار من عمر العامين حتى 6 سنوات، ويعود السبب إلى محتواها المتميز والهادف والذي يساعد الصغار على تنمية مواهبهم بسرعة فائقة، لذا سوف نوفر أحدث تردد لقناة طيور بيبي، تابعونا على” اعرف كورة”.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2020

حيث تعرض القناة مجموعة كبيرة ومميزة من البرامج والأغاني التعليمية، من خلال متابعتها سوف يتعلم الطفل الكثير والكثير من الأشياء مثل” كتابة وقراءة الحروف باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، وأيضا سوف يتعرف على شكل وأسماء وأصوات الحيوانات والطيور والحشرات المتنوعة ويستطيع التمييز بينهم، وليس هذا فقط بل يتعلم حواس الإنسان الخمسة وفائدة كل حاسة منهم.

كما تتعلم الأطفال الصغيرة منها حب الخير وتتعلم أركان الإسلام الخمسة وكل ركن على حدى بكافة تفاصيله بأسلوب سهل وبسيط يسهل على الطفل استيعابه، كما أنها تقدم محتوى ترفيهي مميز من خلال بعض القصص القصيرة والتي يتم أخذ العظة منها بشكل مبسط وبألوان مبهجة للعين وللطفل وذلك مثل” الدودة، جحا والحمار، ليلي والذئب، الأرنب والثعلب، القنفد” وغيرهم، وأيضا تقدم مجموعة من البرامج الترفيهية مثل” ست الدار الصغيرة، ومجموعة قالت ماما، ونشرة أخبار الدار”، ويمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة بيبي 2020 بأحدث التقنيات من خلال البيانات التالية: