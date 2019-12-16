أحدث تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry على القمر الصناعي نايل سات وكيفية ضبطه

تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry على القمر الصناعي نايل سات يعتبر من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها بشكل متواصل من جانب آلاف الأسر والعائلات العربية، وذلك في ظل حرص أولياء الأمور على متابعة أبنائهم للمحتوى المتميز الذي تقدمه القناة سواء المحتوى الترفيهي أو التعليمي، حيث أصبحت قناة توم وجيري Tom and Jerry في وقت قصير للغاية واحدة من أشهر وأفضل قنوات الأطفال الفضائية على الإطلاق، وتمكنت قناة توم وجيري من حصد ملايين المشاهدات خلال الفترة الماضية من مختلف البلدان العربية، وأصبحت معظم العائلات المصرية بشكل خاص والعربية بشكل عام تحرص على البحث عن التردد الجديد لقناة قناة توم وجيري على النايل سات من أجل ضبط القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم.

تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry الجديد

ويمكنكم من خلال ضبط تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry مشاهدة أجمل أفلام الكرتون الشهيرة بين القط توم والفأر جيري والذي يعد واحداً من أشهر أفلام الكرتون على الإطلاق منذ بدء عرضه قبل عشرات السنين، ويعد من أكثر أفلام الكرتون المفضلة لملايين الأطفال على مستوى العالم، وسوف نستعرض معكم من خلال هذا التقرير التردد الجديد لقناة توم وجيري وفقاً لآخر تحديث، بإمكانكم ضبط التردد الجديد لقناة توم وجيري Tom and Jerry على النايل سات على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم من خلال الجدول التالي:

القمر الصناعي النايل سات

التردد 11354

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الاستقطاب عمودي

معامل الترميز 27500

الاتجاه 5/6

تردد قناة الكارتون Tom and Jerry

يهتم العديد من الأباء والأمهات على مستوى الوطن العربي باختيار أفضل قنوات الأطفال التي يشاهدها أبناءهم خاصةً مع إنتشار عدد هائل من قنوات الأطفال الفضائية خلال السنوات الماضية، واستطاعت قناة توم وجيري Tom and Jerry أن تحتل مكانة متميزة بين قنوات الأطفال الأكثر مشاهدةً في كافة أنحاء الوطن العربي من المحيط إلى الخليج لما تقدمه من محتوى هادف، حيث تعرض مجموعة متنوعة من برامج وأغاني الأطفال، بالإضافة إلى أفلام توم وجيري التي تتضمن الصراع الأزلي بين القط والفأر من خلال عرض مغامرات ومطاردات شيقة يعشقها الأطفال.