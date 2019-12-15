استقبل التحديث الجديد تردد قناة توم وجيري Channel Tom and jerry على النايل سات لمتابعة مطاردة القط والفأر

تردد قناة توم وجيري على النايل سات هو ما يبحث عنه الكثير من الأسر وذلك لتوفير أسعد الأوقات لصغارهم من أجل المتعة والتسلية وذلك من خلال متابعة أفضل حلقات كرتون وهي مغامرات القط والفأر التي يتم عرضها طوال اليوم بدون انقطاع أو تشويش على شاشة عرض قناة Tom and Jerry وهي المحطة الفضائية المخصصة للأطفال التي انتشرت شهرتها في جميع دول العالم.

تردد channel Tom &Jerry لابد أن يتوافر على قائمة القنوات المفضلة لدى العديدومن الأسر حيث تعد channel توم آند جيري هي أفضل قناة للاطفال وللكبار وخاصة وأنها تحمل اسم أشهر شخصيات في عالم الكرتون توم وجيري وهما الشخصيتين التي تباع جميع حلقات مغامراتهما الكثير من الأشخاص منذ سنوات طويلة مضت، وهي حلقات تدور في إطار مغامرات ومقالب مضحكة ومسلية حيث لا ينتهي الضحك أمام شاشة قناة توم وجيري.

توم وجيري

مسلسل توم وجيري هو أشهر من مسلسلات الرسوم المتحركة وبطولة أشهر شخصيتين في عالم الكرتون هما توم آند جيري Tom and Jerry وهو من إنتاج استوديوهات وارنر براذرز أنيميش.

حلقات القط والفأر جميعها تتركز في مطاردات بين القط توم والفأر جيري، وهي مغامرات دائمة لا تنتهي، فنجد في حلقات يحاول توم أن يأكل جيري ولكنه يفشل وخاصة عندما يتدخل أحد أفراد المسلسل مثل الكلب أو العصفورة، وحلقات أخرى يتسبب فيها الفأر جيري بكوارث كبيرة للقط وخاصة عند إفساد الفأر منزل السيدة التي يسكن فيه القط توم.

تردد قناة توم وجيري

القمر الصناعي التردد الترميز معامل تصحيح الخطأ استقطاب النايل سات 11354 27500 5/6 عمودي

من خلال الجدول السابق قدمنا لحضراتكم أحدث تردد قناة توم وجيري على النايل سات والذي من خلاله سوف تتمكنون من استقبال إشارة تذبذب Channel Tom & Jerry والاستمتاع مع صغاركم بأجمل حلقات من الرسوم الكرتون من خلال متابعة مغامرات القط والفأر.