“شوف” تردد قناة “بي إن سبورت الإخبارية” 2019 على النايل سات / الناقلة لمراسم قرعة دور ال16 من دوري أبطال أوروبا

قناة “بي إن سبورت الإخبارية”، هي القناة الأشهر على الساحة الأن، لتقديمها كل جديد ومميز من الأخبار الرياضية المحلية والعالمية، وهذه القناة تابعة لشبكة الجزيرة الفضائية، وهي من باقة بي إن سبورت المتخصصة، فيوجد العديد من القنوات في مجالات عديدة تحمل نفس الإسم وتم إفتتاحها في 2011، وتخصصت في تقديم البرامج التحليلية والنقاشية في مجال الرياضة، وتتميز بتقديم الأخبار الرياضية على كل رأس ساعة، مع تقديم ملخص للمباريات و تحليل للفنيات، وتغطية من قلب الحدث للمسابقات الكبري.

تردد قناة “بي إن سبورت الإخبارية”، من أهم الترددات التي يبحث عنه متابعي الرياضة العالمية، فهي من أهم القنوات التابعة لشبكة الجزيرة الفضائية مثل قناة “بي إن سبورت المفتوحة” و قناة “بي إن سبورت 2” و قناة “الكأس الرياضية”، وتعمل إدارة القناة على التميز في نقل الأخبار الرياضية العالمية، و أهم الأحداث الحصرية الرياضية لحظة بلحظة ليتمكن مشتركي القناة من التعرف على كل جديد من أخبار و أحداث رياضية.

الفاعليات التي تنقلها “بي إن سبورت الإخبارية”

تقوم القناة بنقل فاعليات ومراسم قرعة دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2019-2020، هذا لما تعهدنا عليه من نقل أهم الأحداث الحصرية الرياضية على شاشة قناة “بي إن سبورت الإخبارية، ومن المقرر إجراء المراسم في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

Advertisements

بيان بأسماء فرق كل مجموعة بدوري أبطال أوروبا

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019 على القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12604 H 27500 نايل سات

أهم البرامج التي تتميز بها قناة بي إن سبورت الإخبارية

تتميز قناة بي إن سبورت الإخبارية، بتقديم مجموعة من البرامج الإسبوعية، التي تتابع أهم وأخر الأخبار الرياضية وتحليل للفنيات بها، ومنها (عالم كرة السلة يقدم كل ثلاثاء- عالم السرعة يقدم كل خميس- موعد مع الكالتشيو برنامج إسبوعي يخص الكرة الإيطالية- من بريطانيا برنامج إسبوعي يخص الدوري الإنجليزي-برنامج كرة فرنسا يقدم إسبوعياً لما يخص فرنسا- الدوري الأوروبي برنامج موسمي يخص الدوري الأروبي-الإقتصادية الرياضية برنامج إسبوعي يقدم إقتصاديات الأندية- أخبار الرياضة ويبث على رأس كل ساعة يومياً).