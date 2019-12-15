||أعرف|| التردد الجديد لقناة أون سبورت على النايل سات وتابع لقاء الأهلي اليوم مع حرس الحدود

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن التردد الجديد لقناة أون سبورت، التي يبحث عنها المحبين للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، فقناة أون سبورت هي قناة متخصصة في الرياضة، وهي ملك مجموعة إعلام المصريين لرجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، وهي قناة مجانية غير مشفرة، تهتم بالمشاهد المصري والعربي، وتحرص على تقديم أفضل صوت وصورة فائقة الجودة.

تستخدم قناة أون سبورت أحدث أجهزت البث الرقمي على مستوى العالم، وأصبحت من أهم القنوات الرياضية المصرية والعربية في فترة وجيزة، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم أهم المحللين ومقدمي البرامج في القناة .

تلعب اليوم ثلاث لقاءات في الأسبوع الثامن من الدوري المصري، اللقاء الأول يجمع نادي مصر ضد الإسماعيلي وينقل عبر شاشة أون سبورت، في الثانية والنصف ظهراً، واللقاء الثاني يجمع بين سموحة ضد أسوان في الخامسة مساءً وينقل عبر أون سبورت ـ2، والمباراة الثالثة الأهلي ضد حرس الحدود في السابعة والنصف مساءً.

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موعد مباريات الدوري المصري اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المنافسة نادي مصر/ الأسماعيلي الثانية والنصف بتوقيت القاهرة الثالثة والنصف بتوقيت السعودية أون سبورت الدوري المصري سموحة / أسوان الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية أون سبورت، تايم سبورت الدوري المصري الأهلي / الحرس السابعة والنصف بتوقيت القاهرة،الثامنة والنصف بتوقيت السعودية أون سبورت،تايم سبورت الدوري المصري

التردد الجديد لقناة أون سبورة على النايل سات 2019

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز أون سبورت 10853 نايل سات H 27500

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أهم البرامج التي تقدمها قناة أون سبورت