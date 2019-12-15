تردد قناة توم وجيري الجديد tom & jerry على القمر الصناعي النايل سات لعام 2020 المفضلة عند الأطفال

نقدم لكم في هذا المقال تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020، والتي حظت بنسب مشاهدة عالية منذ إطلاقها، ويزداد البحث عنها كل يوم من قبل الآباء والأمهات في مختلف أنحاء الوطن العربي، وتشتهر هذه القناة بعرضها المستمر لحلقات توم وجيري الذي يعتبر من أقدم أعمال الرسوم المتحركة في العالم كله، والذي أعجب به الكبار والأطفال، ولم يمل منه أحد حتى يومنا هذا، وتعتبر هذه القناة من أهم قنوات الأطفال الموجودة في الوقت الحالي.

تردد قناة توم وجيري الجديد

تعتبر قناة توم وجيري من أفضل القنوات التي يختارها الآباء والأمهات لكي يقضي أطفالهم أوقات الفراغ أمامها، ويوجد لدى هذه القناة جماهير كبيرة، فبخلاف عرضها للأفلام والبرامج الترفيهية تقدم أيضاً برامج تعليمية للأطفال، كما أنها تعتبر قناة مجانية يمكن الحصول عليها من خلال ضبط التردد الخاص بها على القمر الصناعي النايل سات، وتردد القناة هو:

القمر الصناعي تردد القناة الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11354 عمودي 27500 3\4

قناة توم وجيري للأطفال

يوجد لهذه القناة مميزات كثيرة وهي التي جعلتها القناة الأولى في عالم الأطفال ولها جماهير من كافة أنحاء الوطن العربي، ومن أهمها عدم وجود فواصل إعلانية ليمل منها المشاهدين والأطفال، وأيضاً أنها تقوم بعرض أفضل الأفلام الممتعة والجديدة، بالإضافة إلى أنها من القنوات المجانية التي يمكن الحصول عليها بكل سهولة بدون اشتراك أو شفرات.