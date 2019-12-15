تردد قناة توم وجيري كرتون الاطفال على النايل سات لمتابعة حلقات القط والفأر كاملة

ازدادت عمليات البحث في الأونة الأخيرة لمعرفة تردد قناة توم وجيري لكرتون الاطفال على النايل سات من أجل متابعة كافة حلقات توم وجيري المعروفة باسم القط والفأر، وهو من أشهر مسلسلات الكرتون، فعلى الرغم من أنه من أقدم المسلسلات فتم إنتاجه منذ عشرات السنين إلا أنه مازال يتابعه الملايين في كل مكان من الكبار والصغار، وهو السبب وراء شهرة القناة ودخولها إلى كل منزل في مصر والوطن العربي بأكمله.

تردد قناة توم وجيري لكرتون الاطفال

لا تهتم قناة توم وجيري بعرض حلقات القط والفأر فقط ذلك المسلسل الأمريكي الشهير الذي تدور أحداثه حول صراعات كوميدية بين القط توم والفأر جيري، في إطار مضحك ومسلي للجميع، بل تقوم القناة بعرض العديد من الأعمال الكرتونية المُدبلجة، وأيضًا في الكثير من الأوقات تقوم بإنتاج أعمال جديدة مميزة لها فقط لتنفرد بها بين كافة قنوات الأطفال المتواجدة على الساحة الفضائية، وتكون الواجهة الأولى لجميع الأسر في كل مكان.

يمكن للجميع متابعة قناة توم وجيري طوال 24 ساعة مجانًا من خلال ضبط التردد الخاص بالقناة على النايل سات وهو 11354 أفقي، بمعدل ترميز 27500، ويمكن استقبال القناة عبر كافة أجهزة الاستقبال سواء العادية أو الداعمة لتقنية ال HD.

أهداف قناة توم وجيري

تهدف قناة توم وجيري إلى البقاء على تواجدها الدائم طوال اليوم في البيوت جميعها، ولذلك تسعى دائمًا إلى مراعاة القواعد والأخلاقيات الخاصة بالمجتمعات الشرقية، فتختار بعناية كل ما تقوم بعرضه وتتأكد من خلوه من أي شيء ممنوع على الأطفال والكبار وفقًا للتقاليد الإسلامية للمجتمعات الشرقية، كما أنها تسعى إلى تنمية مهارات الأطفال وذكائهم بتقديم أشياء مفيدة تساعدهم على التطور والنمو بعقل واعي سليم، وتقدم كل ذلك بالمجان دون دفع أي رسوم إشتراك.