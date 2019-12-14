تردد قناة توم وجيري 2020 نايل سات لمتابعة مغامرات القط والفأر الكرتونية الكوميدية tom and jerry cartoon

يعد تردد قناة توم وجيري 2020 هو الأكثر بحثاُ بين جميع قنوات الأطفال التي تعرض أفلام كرتون جديدة وقديمة، إذ يحرص الآباء والأمهات على استقبال إشارة قناة المغامرات الكوميدية بين القط توم والفأر جيري عبر القمر الصناعي نايل سات، وعلى الرغم من أن تلك المغامرات تعد الأقدم في تاريخ أفلام الكرتون، إلا أنها استطاعت أن تحقق نجاح منقطع النظير على مدار ما يقرب من قرن من الزمان، ولازالت تنجح في إسعاد الكبار والصغار أيضاً.

تردد قناة توم وجيري 2020

تم عرض أول فيلم كرتوني ليحكي مغامرات توم وجيري كان عام 1940، ولم يكن في الحسبان أن يتم إنتاج العديد من الحلقات والتي بلغت 161 حلقة، ولكن بعد النجاح الذي حققه أول عرض، أقنعت شركة مترو جولدن ماير جوزيف باربيرا ووليم هانا أن يستمرا بتقديم المزيد من المغامرات والحرب التي تدور رحاها بين القط الكسول رمادي اللون توم، والفأر الذكي الذي ينتصر دائماً وهو جيري، يمكن لجميع محبي تلك المغامرات استقبال تردد قناة المغامرات الكرتونية عبر القمر الصناعي نايل سات عن طريق تلك الأرقام:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ nile sat 11354 عمودي 27500 3\4

tom and jerry cartoon

تسعى إدارة القناة على تقديم محتوى مميز للصغار، فليست قاصرة على توم وجيري فقط، بل تقدم بعض البرامج الأخرى التي تعلم الأطفال بعض القيم والأخلاقيات، وتعدهم للتعامل مع المجتمع، ومن أبرز مميزات القناة أنها تقدم مغامرات القط توم والفأر جيري بدون فواصل إعلانية مزعجة للمشاهدين، مما جعلها من أكثر قنوات أفلام الكرتون شعبية، لذا يسعى الجميع لاستقبال تردد قناة توم وجيري 2020 على القمر الصناعي نايل سات.