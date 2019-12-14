تردد قناة توم وجيري2020 على النايل سات لمتابعة أبرز المغامرات المسلية بين القط والفأر

لكل محبي وعاشقي الأفلام الكرتون والرسوم المتحركة نقدم لكم عبر موقعنا أعرف كورة تردد قناة توم وجيري على النايل سات، وقد لوحظ في الآونة الأخيرة زيادة عمليات البحث حول تردد channel Tom and Jerry من قبل العديد من الأسر لتوفير وقت من التسلية والسعادة لأطفالهم وخاصة وأن مغامرات القط والفأر لا تنتهي.

قناة توم وجيري

قناة توم آند جيري هي من أكثر القنوات التي تعمل في مجال الأطفال شهرة سواء في مصر أو في العالم العربي، فهي قناة تحمل أشهر أسماء شخصيات كرتون منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى عرضها لأفلام القط والفأر بشكل مستمر وعلى مدار اليوم وهو ما يجعل الطفل منجذبا إليها دون ملل.

أفلام توم وجيري هي من أقدم أعمال الكرتون والتي تم صناعتها منذ سنوات طويلة مضت وتتكون سلسلة مغامرات توم آند جيري من ما يزيد عن ١٨٠ حلقة، تدور جميعا في سلسلة من الصراعات بين القط والفأر.

تردد قناة توم وجيري

عبر الأسطر التالية سوف نوضح لكم تردد قناة توم وجيري الجديد والذي من خلاله سوف يستقبلون أقوى تذبذب لقناة أطفالكم المفضلة Tom and Jerry.

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11354

معدل الترميز 27500

استقطاب: عمودي

تصحيح الخطأ:3/4

جوزيف باربيرا هو مؤسس شخصيتي القط والفأر، وفي عام ١٩٣٧ كانت بداية انطلاق حلقات توم وجيري من خلال شركة تدعى ميترو غولدوين ماير،كما قامت موسوعة Tom and Jerry بجائزة أوسكار بجانب العديد من الجوائز الاخرى، كما تم إنشاء شركة هانا – باربيرا الأفلام الكرتون والرسوم المتحركة والتي من خلالها تم إنتاج ما يتجاوز ال ٣٠٠ حلقة من مغامرات توم وجيري.