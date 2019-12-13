تردد قناة توم وجيري 2020 على القمر الصناعي النايل سات لمشاهدة الكرتون الشيق للأطفال

تردد قناة توم وجيري وصلت شهرة قناة توم وجيري إلى أنها أصبحت من أهم وأشهر قنوات الكرتون الشعبية في مصر والعالم العربي، حيث يوجد التشوق والإثارة التي تجعل الطفل ينجذب إليها وهي أيضا تعمل على تعليم الأطفال وتنمية العقل وكذلك تعمل على تطوير مهارتهم الذهنية.

تردد قناة توم وجيري2020

وقد حصلت قناة توم وجيري على أعلى نسب مشاهدة نتيجة لعرضها أحدث أفلام وحلقات توم وجيري ومن مميزات قناة توم وجيري التي جعلتها القناة الأقوى بين منافسيها من قنوات الأطفال الأخرى أنها تحرص دائما على أن تقدم برامج هادفة تفيد الطفل، وتنمي مهارته الذهنية والعقلية أيضاً تقوم القناة بعدم تقديم إعلانات بين بين الفقرات وهذه الميزة لا تجعل المشاهد يشعر بالملل أو الانزعاج.

تردد قناة توم وجيري الجديد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11354

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الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

برامج قناة توم وجيري

كذلك تقوم قناة توم وجيري بإذاعة أحدث وأفضل برامجها بالمجان ودون حدوث أي فواصل إعلانية أو الحصول على أي رسوم للإشتراك وذلك حتى يستطيع كل الأطفال في كل مكان أن يستفيدوا من برامجها الشيقة، وتقوم قناة توم وجيري ببث العديد من المسلسلات الترفيهية الشيقة وأيضا التعليمية والمميزة وخصوصا أفلام توم وجيري هذا الكرتون الذي يفضله الكبار قبل الصغار وهذا ما تسعى إليه القناة وكذلك أيضا تسعى إلى تصقيل مواهب ومهارات الأطفال في كل أنحاء العالم وتعمل على تطويرها وذلك عن طريق عرض الكثير من البرامج الهادفة.