تردد قناة توم وجيري الجديد 2020 العارضة لكرتون القط والفأر

تردد قناة توم وجيري للأطفال من أشهر القنوات التي ظهرت مؤخراً على القمر الصناعي النايل سات، وتخصصت هذه القناة في عرض محتوى ترفيهي للصغار، فهي تقدم لهم مجموعة كبيرة ومميزة من أفلام الكرتون والمسلسلات المتنوعة والتي تساعد على تنمية مواهب الطفل، والآن من خلال” موقعنا اعرف كورة” إليكم أحدث تردد لقناة توم وجيري 2020.

تردد قناة توم وجيري 2020

عادة ما تعرض قنوات الأطفال الأغاني الترفيهية والتعليمية إلى جانب بعض الفواصل الإعلانية، ولكن تتميز قناة توم وجيري بأنها لا تقدم غير مسلسلات وأفلام الكرتون الشهيرة والحديثة دائماً هذا إلى جانب أنها لا تعرض أي فواصل إعلانية لكي لا تكون سبب في ملل المشاهد، فمن خلال هذه القناة يمكن متابعة أفلام شركة المرعبين المحدودة التي يقوم بدور البطولة في هذا الفيلم هو النجم محمد هنيدي، هذا إلى جانب عرضها لكرتون تيمون وبومبا، الملك الأسد، أليس في بلاد العجائب.

أحدث تردد لقناة القط والفأر

كما تقدم قناة توم وجيري أحدث مقاطع من أفلام كرتون توم أند جيري والتي تسمية القناة باسمة لكثره عرضها له، وعادة ما يدور أحداث هذا الكرتون عن بعض المشاكسات والمطاردات بين الفأر الصغير جيري وبين القط توم، وذلك في شكل كوميدي وممتع وبسيط للغاية، ويمكن استقبال القناة على القمر الصناعي المصري نايل سات من خلال الترددات التالية: