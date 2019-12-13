استقبل تردد قناة طيور الجنة 2020 toyor aljanah بأعلى جودة لمتابعة أجمل البرامج والمسابقات

تعتبر قناة طيور الجنة من أولى القنوات التي تم إطلاقها فقط للأطفال، لذلك نجد أنها ما زالت تتمتع بطابع خاص بين القنوات الكثيرة التي أطلقت للطفل، ونجد أن معدلات البحث عن تردد قناة طيور الجنة قد ارتفع بشكل كبير للغاية، فنجد أن هناك عدد من الحضانات والمدارس تستعين بالكليبات التعليمية التي تعمل القناة على إنتاجها، كمادة تعليمية في البرنامج الدراسي لها، فتعمل القناة على إنتاج مجموعة من الأغنيات التي تعلم الطفل الحروف والأرقام وأيام الأسبوع والشهور، وأسماء الخضروات والفواكه والطيور والحيوانات، مما يمكن الطفل من التعرف على العالم من حوله بكل سهولة، والتأهل للالتحاق بالمدرسة بطريقة سلسة وسهلة.

تردد قناة طيور الجنة 2020

تتمتع قناة طيور الجنة بجمهور كبير للغاية من جميع أنحاء الوطن العربي، مما جعلها متربعة على قمة جميع قنوات الأطفال في العالم، واستكمالاً لسلسلة النجاح التي عملت عليها القناة، قامت بإطلاق قناة أخرى ناطقة باللغة الفرنسية، وأخرى بالإنجليزية وثالثة بالفرنسية، ويمكنكم ضبط تردد القناة من خلال البيانات التالية:

التردد القمر FEC 11315 (v) نايل سات 3/4 11392 (v) نايل سات 3/4 11258 (h) نايل سات 3/4 11785 (v) نايل سات 3/4

قناة طيور الجنة

تهتم قناة طيور الجنة بتعليم الأطفال أركان الإسلام بالتفصيل، كما أنها تعلمهم أداب الصلاة والصوم، وطريقة الوضوء، وكيفية التعامل مع الكبير والصغير، وتبث فيهم الأخلاق الحميدة، مما يجعلها الملاذ الآمن لأطفالنا، ويجعل جميع الأباء والأمهات مطمئنين عليهم وقت مشاهدتها والاستمتاع بالبرامج المسلية والمفيدة.