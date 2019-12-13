اضبط تردد قناة توم وجيري 2020 ضمن قائمة قنواتك على القمر الصناعي النايل سات والعربسات

بالتزامن مع اقتراب العام الجديد واقتراب أعياد الأخوة المسيحيين، يبحث جميع الأباء والأمهات عن تردد قناة توم وجيري 2020، حتى يتمكنوا من متابع الأفلام الحديثة التي ستقوم القناة بنقلها احتفالاً بحلول العام الجديد، حيث أن القناة تعمل على إذاعة جميع الأفلام الجديدة أولاً بأول، مما يجعلها الاختيار الأول لسهرات ليالي رأس السنة للأسرة والعائلة، كما أن القناة تتميز بأنها لا تذيع أية فواصل إعلانية مما تسبب المملل لكل المشاهدين، لذلك نجد أن معدل البحث عنها مرتفع جداً على محرك البحث جوجل وجميع مواقع التواصل الاجتماعي.

تردد قناة توم وجيري 2020

تعتبر قناة توم وجيري من أهم القنوات الحديثة في مجال الأطفال، وعلى الرغم من حداثة إطلاقها إلا أنها تمكنت من اثبات نفسها على الساحة، وحتى تتمكنوا من متابعة جميع البرامج والأفلام الكرتونية بإمكانكم ضبط التردد الخاص بالقناة على جهاز الاستقبال لديكم من خلال إدخال البيانات التالية فقط في الحقول المخصصة لها.

القمر الصناعي النايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 الاتجاه 5/6

قناة توم وجيري

من الجدير بالذكر أن القناة المذكورة لا تحمل اسم توم وجيري بين قائمة القنوات، وإنما اكتسبت شهرة الاسم من خلال عرضها لعدد كبير جداً من حلقات الكرتون الشهير توم وجيري، ونقل أغلب مغامرات القط والفأر الممتعة للجميع من كل أفراد الأسرة، لذلك تعتبر تلك القناة عائلية بامتياز.