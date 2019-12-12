تردد قناة اليرموك الفضائية 2020 عبر النايل سات وأهم مسلسلات وبرامج القناة

تردد قناة اليرموك ازداد البحث عنها في الفترة الأخيرة بعد بداية عرض مسلسل المؤسس عثمان والذي يتابعه العديد من الأشخاص حول العالم سواء في الوطن العربي أو حتى في بعض الدول الأجنبية، حيث تُعتبر قناة اليرموك من أفضل القنوات العربية التي تقدم الكثير من البرامج الساخنة التي تناقش العديد من المشاكل الدولية، وقد حققت أكبر نسبة مشاهدة في الكثير من الدول وخاصة الوطن العربي لأنها تُقدم المسلسلات الحصرية مثل مسلسل قيامة عثمان، لذا سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال جميع ما يُخص تلك القناة.

تردد قناة اليرموك الفضائية

يذكر أن قناة alyarmouk tv تم إنشاؤها منذ عام 2012، وتُقدم هذه القناة العديد من المحتويات الحصرية وترددها:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد:11678.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

مميزات قناة اليرموك الفضائية

تُقدم العديد من البرامج سواء ترفيهه أو ثقافية، وتسعى دائماً لحل المشكلة الفلسطينية، كما تُقدم الكثير من البرامج المختلفة التي تستهدف وجهات النظر المتعددة وشعارها الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، كما أنها تعمل على مراعاة الضوابط الدولية، وتضم الكثير من الإعلاميين المبدعين، ولعل سبب شهرتها في الآونة ألاخيرة هو تقديمها لمسلسل قيامة أرطغرل والذي حقق نجاح باهر، وحاليا تعرض مسلسل المؤسس عثمان، والذي يعد إمتداد لأرطغرل.

أهم برامج قناة اليرموك الفضائية

هناك الكثير من البرامج المتميزة التي تقدمها هذه القناة ومن أبرزهم برنامج دين ودنيا، وبرنامج الأوائل، وبرنامج بيتكم عامر، وبرنامج بلدي، وبرنامج استوديو اليرموك، وبرنامج نافذة علي فلسطين، وبرنامج هاشتاج، وغيرها من البرامج التي تحرص على تقديم محتوى متنوع لإرضاء كافة أذواق المشاهدين.

مسلسلات اليرموك

تقوم هذه القناة بعرض العديد من المسلسلات مما يجعل الكثير من الأشخاص يتابعونها بشكل مستمر ومن أهم هذه المسلسلات التي تُعرض عليها بشكل حصري مثل مسلسل محمد الفاتح، ومسلسل الفدائي، ومسلسل حارة محتارة، ومسلسل عبد الحميد الجزء الثاني.