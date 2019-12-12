يسرنا أن نقدم لكم عبر موقعنا تردد قناة ATV التركية الفضائية 2020 لمتابعة أحداث المؤسس عثمان على مختلف الأقمار الصناعية، نظرًا لأن القناة تعتبر من أهم القنوات التي تقوم ببث المسلسلات التركية، ويبحث عنها كافة عشاق هذا النوع من الدراما، بعد عرضها لمسلسل قيامة أرطغرل بأجزاءه الخمسة، حيث تهتم القناة بعرض العديد من البرامج والمسلسلات والمباريات الرياضية.

تردد قناة ATV التركية الفضائية 2020

تذيع قناة إي تي في العديد من المسلسلات الهامة المحببة للجميع والتي من بينها مسلسل الخبز الأسود، العشق مشبوه، والعديد من الدراما التركية الأخرى مع مسلسل المؤسس عثمان، وهي إحدى القنوات العربية التي تحرص على الاستحواذ على أكبر قدر من المتابعين في الوطن العربي من مختلف الفئات العمرية من خلال المحتوى الذي تقدمه القناة، والذي تحرص فيه على مراعاة أخلاقيات المجتمع العربي.

القمر المدار التردد الاستقطاب FEC الجودة التشفير نايل سات 10796 27500 5/6 SD مجاني تركسات 42.0°E 11628 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 12692 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 11243 (H) 27500 5/6 SD مجاني

يحرص القائمين على قناة إي تي في التركية على أن يقدموا للمشاهد القناة بجودة عالية لأنها تعتمد على تقنية الإتش دي، وتعتبر من القنوات الغير مشفرة والتي يمكن متابعتها بالمجان دون الحاجة إلى أي اشتراكات شهرية أو سنوية.

مميزات قناة ATV التركية

تعرض قناة إي تي في الوقت الحالي العديد من المسلسلات التركية المميزة من بينها ” سارق القلب، شارع السلام، متزوجات مغتصبات، العشق مشبوه، طيور بلا أجنحة” مع العديد من البرامج الترفيهية والفقرات المنوعة، سعيًا وراء الحصول على رضا وإعجاب المشاهدين في الوطن العربي، ولذلك فهي تعتبر من القنوات العائلية وتحتوي على ترجمة باللغة العربية لكل المسلسلات والبرامج الغير عربية، كما أنها تعرض العديد من القضايا التي تتواجد في المنطقة وتناقشها.