تردد قناة الفجر الجزائرية 2020 لمتابعة أحداث مسلسل المؤسس عثمان وموعد عرضه

يسرنا أن نقدم لكافة متابعينا في كل مكان تردد قناة الفجر الجزائرية 2020 الناقلة لأحداث مسلسل المؤسس عثمان، والتي أصبحت من أكثر القنوات بحثًا عبر النايل سات في الأونة الأخيرة، منذ أن أعلنت عن قيامها بإذاعة حلقات المؤسس عثمان الموسم الأول والذي طال الإنتظار إليه، وهذا جعل القناة تحظى بنسبة متابعة مليونية من الأفراد من مختلف الأقطار وخاصة من الوطن العربي.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2020

تعرض قناة الفجر مسلسل المؤسس عثمان مترجم إلى اللغة العربية عبر شاشتها، وبذلك تنضم إلى قناة اليرموك الأردنية في عرض أحداث المسلسل الذي يتابعه الملايين من عاشقي الدراما التركية والتاريخية في كل مكان، ويحكي المسلسل قصة عثمان غازي مؤسس الدولة العثمانية ووضع تركيا قبل بدء الدولة العثمانية والتي استطاعت أن تحكم الكثير من أراضي العالم القديم، حيث امتدت إلى ثلاث قارات وهي آسيا وأفريقيا واوروبا، واستطاعت أن تصل إلى أراضي لم تصل إليها من قبل أي دولة أخرى.

ومن أجل متابعة أحداث حلقات المسلسل التركي المؤسس عثمان يمكن للجميع ضبط أجهزة الاستقبال لديهم عبر تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات بتردد: 10922V ومعامل الترميز 27500.

موعد عرض المؤسس عثمان

حظى المسلسل التركي المؤسس عثمان بنسبة متابعة مليونية من قبل العديد من الأفراد، وحاز على إعجاب الكثيرين، وحقق الملايين من الدولارات، ويعرض المسلسل مترجم إلى اللغة العربية كل يوم خميس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الجزائر، ويعاد يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.