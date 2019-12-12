تردد قناة طيور بيبي Toyor Baby 2020 على النايل سات لأروع الأغاني الاطفال المميزة

حظى تردد قناة طيور بيبي Toyor Baby الجديد 2020 على النايل سات بأعلى نسبة بحث بين كافة القنوات الأخرى، لأنها تُعد من أهم القنوات المميزة للأطفال من عمر العامين إلى عمر الستة أعوام ويتابعها العديد من الأسر المصرية والعربية، وبذلك استطاعت القناة أن تثبت نجاحها في تقديم كل ما هو مفيد وجميل للأطفال، وهي إحدى القنوات المنبثقة من قنوات طيور الجنة التي تعتمد على الغناء والأناشيد الخاصة بالأطفال.

تردد قناة طيور بيبي Toyor Baby 2020

تحث القناة في أغانيها على بث القيم الإيجابية الرائعة داخل نفوس الأطفال، منها طاعة الوالدين وحب الجار، والصلاة وغيرها من القيم الرائعة، فهي تهدف إلى تقديم كل ما تعليمي للأطفال عن طريق الأغاني والأناشيد المفيدة، وتتميز بألحان البراءة وألوان الطفولة، فتأتي القناة مُحملة بالقيم والأخلاقيات التي يسعى الأهالي إلى تعليمها للأطفال، وقدمت القناة أيضًا العديد من الأغاني الإنجليزية لتعليم الصغار النطق الصحيح للغة ومعاني الكلمات باللغة العربية.

القمر التردد الاتجاه معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ

نايل سات 11393 عمودي 27500 3/4 نايل سات 11315 عمودي 27500 3/4

أهمية قناة طيور بيبي

تبث قناة طيور بيبي من الأردن وهي ملك لخالد مقداد، ومن نجوم القناة أبناء خالد مقداد وهم جنى جاد وإياد وعصومي ووليد، وتم بث القناة لأول مرة في عام 2012 ولاقت نجاح كبير منذ ذلك الحين، ومن أهم الأناشيد المتواجدة بها ” أنشودة حرف الألف، أنشودة أيام الأسبوع، أنشودة الاعداد، أنشودة الفواكه، أنشودة لا تسرف في الماء، أنشودة الأرنب والثعلب”، وغيرها من أروع الأناشيد، نظرًا لحرص القائمين على القناة على نشر الخدمات الإعلامية وتحقيق الغاية الأساسية من الانتشار وتعميم الفائدة في منطقة الشرق الأوشط وشمال إفريقيا، وهذا ما جعل القناة تقوم ببث برامجها بالمجان على النايل سات.