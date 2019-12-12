تردد قناة اليرموك الفضائية الأردنية 2020 لمتابعة أروع المسلسلات التركية المدبلجة على النايل سات

يترقب الكثير من الأفراد معرفة تردد قناة اليرموك الفضائية الأردنية 2020 من أجل متابعة أروع المسلسلات التركية المدبلجة على النايل سات، حيث أصبحت القناة هي الأكثر بحثًا عبر محركات البحث في الأردن والوطن العربي، نظرًا لأنها قامت مؤخرًا بعرض مسلسل المؤسس عثمان وهو مسلسل تركي يتابعه الملايين في كل مكان، ويروي فترة تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان بن أرطغرل.

تردد قناة اليرموك الفضائية الأردنية 2020

يعتبر مسلسل المؤسس عثمان هو استكمال لمسلسل أرطغرل، والذي أنهى أجزاءه الخمسة في العام الماضي، ليبدأ هذا العام الجزء الجديد بقصة جديدة مثيرة، حيث بدأت أحداثه بوفاة أرطغرل ووقوع عثمان في فخ المؤامرات من بعض الأطراف من أجل الاستيلاء على حكم البلاد.

التردد 12687 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل الخطأ 3/4

تُعد قناة اليرموك الفضائية أحد أهم القنوات التي نالت شهرة كبيرة في الوقت الحالي وذلك بعض عرضها العديد من المحتويات الفنية للقناة خاصة المسلسلات التركية التي يتابعها الملايين من مختلف الفئات العمرية، وهي تتمتع بنسبة مشاهدة عالية في الوسط العربي، من أجل جذب الملايين من المشاهدين عبر شاشتها.

مسلسل المؤسس عثمان

تعرض قناة اليرموك مسلسل المؤسس عثمان مبدبلج للغة العربية، لأن القناة تستهدف عشاق ومحبي المسلسلات التركية في العالم العربي، وليس المؤسس عثمان فقط بل تعرض العديد من المسلسلات الأخرى التي لاقت إعجاب الكثيرين في كل مكان، بالإضافة إلى البرامج المتنوعة والمميزة في كافة التخصصات، وهي تذيع مسلسل المؤسس عثمان كل يوم خميس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت تركيا والعاشرة بتوقيت الإمارات، والثامنة بتوقيت القاهرة.