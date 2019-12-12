تردد قناة اليرموك 2020 الجديد على القمر الصناعي النايل سات لمتابعة أروع البرامج والمسلسلات

يبحث الكثير من الأفراد في كل مكان لمعرفة تردد قناة اليرموك 2020 الجديد على النايل سات باعتبارها من أشهر القنوات الادرنية التي تم تأسيسها عام 2012، وهي من القنوات العربية الناقلة للمسلسل التاريخي المؤسس عثمان بالترجمة إلى اللغة العربية، وتُعد قناة اليرموك واحدة من أهم القنوات لأنها تعرض العديد من المسلسلات التركية والهندية والعربية والعديد من البرامج المختلفة، ولذلك يزداد البحث عليها في كل وقت من أجل متابعة برامجها المتنوعة.

تردد قناة اليرموك 2020 الجديد

ازدادت عمليات البحث لمعرفة تردد قناة اليرموك لأنها تعرض أقوى المسلسلات والبرامج، وتسعى دائمًا إلى تقديم كل ما هو جديد وفريد من المحتوى والمضمون، وتتميز قناة اليرموك الفضائية بعرض المسلسلات الدرامية المتنوعة مع عدد من المسلسلات التركية المدبلجة، كما تقدم مجموعة من أفضل البرامج المميزة سواء الرياضية أو السياسية أو المتنوعة والخاصة بالمرأة والطفل وأقوى الأفلام التاريخية والدينية.

التردد 12687 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل الخطأ 3/4

قناة اليرموك HD على النايل سات

قدمت قناة اليرموك الفضائية العيدد من المسلسلات التي جعلت القناة تحقق قاعدة جماهيرية مليونية، ومن أهم المسلسلات التي قامت بتقديمها ” مسلسل المؤسس عثمان، بعد نهاية مسلسل أرطغرل الجزء الخامس، مسلسل محمد الفاتح، مسلسل عبد الحميد الجزء الثاني، مسلسل حارة محتارة، مسلسل الفدائي” وغيرها من أروع المسلسلات بالإضافة إلى البرامج المتميزة، منها برنامج ” دين ودنيا، استوديو اليرموك، الأوائل، برنامج بيتكم عامر”.