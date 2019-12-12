اضبط الآن أحدث تردد قناة اليرموك Yarmouk TV على النايل سات وتابع Bölüm 4 مسلسل قيامة عثمان مترجمة للعربية

قناة اليرموك الفضائية الأردنية هي أحدى المحطات الفضائية التي حصلت على حق وعرض حلقات مسلسل قيامة عثمان الموسم الأول، وهو العمل الدرامي المكمل لأحداث الملحمة التاريخية الرائعة قيامة ارطغرل والتي تم عرض اجزائها الخمس عبر تردد قناة اليرموك Yarmouk TV، وتعبر القناة من أهم وأبرز القنوات العربية المتواجدة حالياً على ساحة الفضائيات، فضلاً عن كونها قناة مميزة ذات محتوى هادف ومتنوع يتناسب مع جميع أعمار الأسر العربية، ومحتواها المتنوع ما بين الإخباري والثقافي والترفيهي الذي من خلاله تعرض أجود محتوى درامي وخاصة المسلسلات الأكثر شهرة سواء عربية أو غير عربية ومن أهم أعمال الدراما التي تعرضها الآن قناة اليرموك قناة المؤسس عثمان.

قناة اليرموك

تم انشائها منذ عام 2012 م ومع أطلاق بثها الأول لمع نجمها في سماء الإعلام الفضائي معلناً عن وجود كيان إعلامي جديد، وما أن تم الإعلان عنه إنجذب الملايين إليه ليأكدوا أن قناة اليرموك هي القناة المفضلة لهم وخاصة وأنها تتميز بالمحتوى المتنوع والهادف.

حصلت قناة اليرموك على حق عرض وبث حلقات مسلسل قيامة عثمان الموسم الأول وهو يعد بمثابة امتداداً لمشوار طويل عمره يقدر ب 5 سنوات هو سلسلة نجاح عرض اليرموك لأعظم عمل تركي تاريخي تم تقديمه مسلسل قيامة أرطغرل.

أبطال مسلسل قيامة عثمان

أنضم في فريق عمل مسلسل قيامة عثمان أعداد كبيرة من نجوم الدراما التركية ويأتي على قمة هؤلاء النجوم:

بوراك أوزجيفيت في دور عثمان الأول

أصله أن مالهون في دور خاتون.

نور الدين سونماز في دور القائد القوي بامسي.

راغب سافاش في ودور دوندار.

تردد قناة اليرموك

القمر الصناعي التردد الترميز استقطاب معامل تصحيح الخطأ النايل سات 11678 27500 عمودي 3/4

من خلال الجدول المرفق أعلاه قدمنا لكم تردد قناة اليرموك الجديد HD على النايل سات وذلك حتى يمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال لديكم ومتابعة الأحداث الجديدة والمثيرة من مسلسل قيامة عثمان بعد النجاح في استقبال إشارة تردد Channel Yarmouk TV .