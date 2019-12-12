تردد قناة طيور الجنة بيبي2020 الجديد على القمر الصناعي النايل للاستمتاع بأجمل الأغاني والأناشيد

قناة طيور الجنة بيبي 2019 هي قناة لجميع الأطفال وهي تجد متابعة كبيرة جدا وهل توجد على القمر الصناعي نايل سات ولأنها تقوم بعرض برامج مهمة جدا من شأنها الاهتمام بالأطفال حيث تقدم الأغاني والبرامج التعليمية الخاصة بهم وأيضا تهتم بتعليم الألوان والألعاب وخاصة العاب الذكاء.

أيضا تهتم قناة طيور بيبي 2019 بتقديم البرامج التي تنمي مواهب وقدرات الأطفال وهذه البرامج التعليمية هي التي يبحث عنها كل أب وكل أم حتى يستفد أولادهم.

تردد قناة طيور الجنة بيبي2020

وقناة طيور بيبي أيضا من القنوات التي أثبتت نجاحها ولاقت نسبة نجاح عالية جدا لأنها تعمل على تحقيق كل ما تتطلبه الأسرة لتعليم أولادها من البرامج التي تتناسب معهم لكي تنمي قدراتهم الذهنية والعلمية وكذلك تقوم بأفضل مهمة وهي تعليم الطفل السلوك الحسن كما إنها تعمل على زرع المبادئ والقيم والأخلاق بداخلهم.

تردد قناة طيور الجنة

يمكن لكل محبي قناة طيور بيبي استقبال إشارة القناة عن طريق هذا التردد:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11391

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الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

الاستقطاب: عمودي

الجودة: SD

برامج قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة البرامج الدينية التي تغرس القيم والعادات الإسلامية والأناشيد الدينية والإسلامية كما تقوم بتقديم العادات والتقاليد التي تتماشى مع نهج الحياة السليمة، كما تقدم ماما قالت وأيضا بيت الحاج وكذلك رياضة في رياضة والرسام الصغير ورمضانيات وكنز وتقدم أيضا أغاني المهن.