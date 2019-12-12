تردد قناة توم وجيري الجديد2020 على القمر الصناعي النايل سات لمشاهدة أجمل أفلام الكرتون

تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات يبحث العديد من الآباء والأمهات عن أفضل قنوات الأطفال التي تقدم أفضل مادة إعلامية مفيدة لأبنائهم وليس فقط تقدم مادة ترفيهية للطفل، نظراً إلى كون الأفلام الكرتونية تعمل على إسعاد الأطفال، وإدخال البهجة والمتعة عليهم، كذلك تعد قناة توم وجيري من أفضل قنوات الأطفال لما تقدمه من تشكيلة متنوعة من الأفلام والتي اعتمدت أكثر على كرتون توم وجيري.

تردد قناة توم وجيري

تمكنت قناة توم وجيري من جذب قاعدة كبيرة من المشاهدين والمتابعين لها في الوطن العربي حيث تمكنت أفلام توم وجيري من الاستحواذ على قلوب الكبار قبل الصغار لما تضفيه تلك الأفلام الكرتونية من متعة كبيرة بسبب مغامرات القط توم والفأر جيري الممتعة التي تربينا عليها منذ صغرنا، يمكن الأن استقبال قناة توم وجيري للأطفال من خلال القمر الصناعي النايل سات عبر التردد 11354 بمعدل إستقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500

توم وجيري قناة 11354 تردد عمودي إستقطاب 27500 معدل الترميز

قناة توم وجيري 2020

تعد أفلام كرتون توم وجيري هي أول أفلام الكرتون التي تم إنتاجها عبر شركة والت ديزني العالمية، وتمكنت مجموعة الأفلام تلك من إمتاع الكثيرون من الصغار والكبار، ومن الجدير بالذكر أنه تم عرض أول أفلام كرتون توم وجيري عام 1940 واستمر إنتاج تلك الأفلام حتى عام 1967.