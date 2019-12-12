تردد قناة اون سبورت الرياضية لمتابعة الدوري المصري الممتاز وكافة برامج الرياضة المصرية on sport

نعرض لكم تردد قناة اون سبورت on sport والتي هي من القنوات المهمة للشاشات العربية والتي تمتلك متابعين كثيرين يشاهدونها وعدد كبير من البرامج الرياضية التي تقدمها وتجذب المواطن والتي يقدمها أفضل الإعلاميين والرياضيين المشاهير الذين يستضيفون افضل الضيوف للرياضة كما يستمتع المشاهد حيث تحقق نجاح كبير، بالإضافة إلى عرض الدوري المصري الممتاز وكافة البطولات المحلية.

تردد قناة اون سبورت on sport

وتقدم القناة الكثير من البرامج التي يحبها الجمهور مثل برنامج 180 درجة، وبرنامج العين الثالثة، وبرنامج لايك والذي يقدمه الإعلامي يحي حمزة وبرنامج ميديا اون التي تقوم بتقديمه أميرة جمال و برنامج ستاد مصر يقدمه سيف المصري وبحضور النجوم “حسن المستكاوي” و”وليد صلاح الدين” و”كريم خطاب” وأيضا برنامج ملعب اون يقدمه الإعلامي الكبير احمد شوبير ويستضيف ألمع نجوم الكرة المصرية، ويمكن استقبال القناة بكل سهولة من خلال ضبط التردد التالي على جهاز الاستقبال.

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ nile sat 10853 27500 أفقي 3/4

وتضم مجموعة قنوات اون الكثير من القنوات الأخرى في المجالات المختلفة مثل قناة اون دراما واون E والذي يمكن استقبالهم أيضا من خلال القمر الصناعي نايل سات ضمن اربع قنوات مكونه لشبكة القنوات صاحبة القاعدة العريضة في الإعلام المصري وللجماهير ومحبي كره القدم المصرية بجميع أنحاء العالم، فتعد تلك الشبكة ملبية لجميع احتياجات الأسرة وذلك حيث أنها تغطي جميع المجالات التي تهم الرجال والنساء ولجميع الأعمار.