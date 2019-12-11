تردد قناة طيور الجنة الفضائية 2020 على النايل سات لأروع الأغاني التعليمية للأطفال

يبحث الكثير من الأفراد لمعرفة تردد قناة طيور الجنة الفضائية 2020 على النايل سات لأنها تُعد من أهم القنوات العربية التي تبث العديد من البرامج ذات المحتوى المميز للأطفال، لأنها تهدف من خلال ما تقدمه إلى غرس قيم الأخلاقيات العربية وتعليم مبادئ الدين الإسلامي للأطفال، وتقوم القناة أيضًا بعرض العديد من الأفلام الكرتونية والبرامج التعليمية والترفيهية للأطفال على مدار اليوم مجانًا وبدون تشفير.

تردد قناة طيور الجنة الفضائية 2020

تم بث قناة طيور الجنة لأول مرة في عام 2008، ونجحت القناة في وقت قصير أن تصبح من أكبر القنوات على الساحة الفضائية، نظرًا لما تقدمه من محتوى مختلف ومتميز عن غيرها من القنوات، حيث تهتم القناة بنشر القيم والعادات والتقاليد والمبادئ الدينية التي تسعى كل أسرة في الوطن العربي إلى غرسها في نفوس أبنائها، ولذلك استطاعت القناة أن تكسب ثقة كافة الآباء والأمهات وأصبح الجميع يبحثون عنها بلا استثناء.

التردد القمر الصناعي معامل التصحيح معدل الترميز الاستقطاب 11315 نايل سات 3/4 27500 عمودي 11392 نايل سات 3/4 27500 عمودي 11258 نايل سات 3/4 27500 رأسي 11785 نايل سات 3/4 27500 عمودي

تقدم قناة طيور الجنة العديد من الأغاني التي تحتوي في مضمونها قيم هامة في شكل ترفيهي لكي يتقبلها الأطفال، وأيضًا العديد كنم البرامج الشيقة والمميزة ومن بينها برنامج شموس لا تغيب، الرسام الصغير، ماما قالت، وغيرها من البرامج التي جعلت القناة أساسية في كل بيت.

كليبات طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة العديد من الأغاني المصورة للفت إنتباه الأطفال، ومن أفضل تلك الأغاني ” كليب أمي تكرم عينها، كليب شاور شاور، كليب وقت الصلاة، أنشودة حلق يا نسر القسام، أنشودة صلّ الله على محمد، أنشودة يا شبل غزة، ألبوم الامورة جنى”، وغيرها من أروع الأناشيد التي تهدف من خلالها إلى تصوير قصة تحوي قيمة إيجابية لتعليمها للأطفال.