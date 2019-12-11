تردد قناة توم وجيري على النايل سات 2020 لأحدث برامج الأطفال ومسلسلات الكرتون

حظى تردد قناة توم وجيري على النايل سات 2020 بأعلى نسبة بحث في الفترة الماضية، نظرًا لأنها تعتبر من أهم قنوات الأطفال، وتقوم بتقديم البرامج الكرتونية على مدار اليوم، وأصبح لها دور كبير في جذب إنتباه الأطفال، لأنها تعرض أروع برامج القط والفأر التي ينتظرها الكبار قبل الصغار على الرغم من أنها من أقدم سلاسل الكرتون التي تم إنتاجها منذ عشرات السنين.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

يتابع الأطفال والكبار بشكل دائم قناة توم آند جيري لأنها تلفت إنتباه الجميع، ويشعر الآباء والأمهات بالاطمئنان لترك أبنائهم أمام القناة لأنها تراعي الأخلاقيات والعادات الإسلامية والشرقية أثناء عرض برامجها، بالإضافة إلى أنها تقدم برامجها بالمجان دون الحاجة إلى أي رسوم إضافية وأيضًا بدون أي فواصل إعلانية تسبب الملل والضجر للأطفال.

القمر الصناعي النايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 الاتجاه 5/6

مميزات قناة توم آند جيري

نجحت القناة في الحصول على المركز الأول على مستوى مؤشرات المشاهدة العالمية في مصر والتي تقوم بعرض الكارتون المحبب للصغار والكبار توم وجيري، وأصبح لديها نسبة كبيرة من البحث عبر النايل سات، ولم تقتصر القناة على تقديم كرتون توم وجيري فقط بل تقدم العديد من مسلسلات الكرتون الجديدة والمميزة والتي تجذب الأنظار إليها، مع أروع الأغاني التعليمية للأطفال وأروع البرامج التي تجذب إنتباههم.

قناة كرتون توم وجيري

تحمل قناة توم وجيري العديد من الأسماء التي تخص المغامرات والفكاهة والكوميديا العربية، وتقدمها بشكل طريق ومُسلي، وذلك بالتزامن مع أحداث الأفلام والمسلسلات والبرامج الترفيهية للأطفال، من أجل لفت أنظار العديد من الأطفال والأهالي، وهي تسعى أيضًا إلى تنمية مهارات وقدرات الأطفال عن طريق عرضها لألعاب الذكاء ومساعدة الأطفال في الوصول إلى الحل بأنفسهم.