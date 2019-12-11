تردد قناة القاهرة والناس 2 على النايل سات 2020

نرصد لكم تردد قناة القاهرة والناس 2 على القمر الصناعي النايل سات 2020، وهي أحدي القنوات العربية المتخصصة في بث وتقديم الأفلام والمسلسلات العربية، بالإضافة إلى باقة من البرامج السياسية والاجتماعية والترفيهية المتنوعة، والتي يحب مشاهدتها المواطن المصري، وتقوم بعرض برامجها ومحتواها بعد ساعتين من عرضها على قناة القاهرة والناس الأولى.

وهي قناة مجانية تبث من خلال القمر الصناعي النايل سات دون توقف أو تشويش أو تشفير، وتتميز بجودتها العالية وجودة وكفاءة صورتها وصوتها، ومن أهم البرامج التي تذاع على قناة القاهرة والناس 2 برنامج العباقرة، الدكتور، وبرنامج هشام وعمر وغيرها من البرامج الأخري.

ويمكن من خلال الجدول التالي استقبال القناة ومتابعة ما تقوم بتقديمه على مدار ساعات اليوم مجانا دون توقف أو انقطاع، كل ما عليكم هو ضبط معلومات القناة بدقة وبشكل صحيح على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم.