ألتقط التردد الجديد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة على النايل سات وتابع مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج بدوري الأبطال اليوم

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية، التي يبحث عنها ملايين العاشقين للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة في الوطن العربي، لتميز القناة ونقلها لأهم الفاعليات الرياضية على مستوى العالم، واستخدام القناة لأحدث التقنيات العالمية، لكي تخرج صوت نقي متميز وصورة فائقة الجودة، ترضي متابعي القناة الأشهر في العالم العربي.

تستكمل الليلة مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعدة لقاءات هامة من أهمها لقاء العملاق الأسباني ريال مدريد ضد كلوب بروج البلجيكي، ولقاء دينامو زغرب ضد مانشستر سيتي الانجليزي، والبايرن أمام توتنهام الانجليزي.

Advertisements

أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة دينامو زغرب/ مانشستر سيتي 19.55 بتوقيت القاهرة،20.55 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 4 شاختار/اتالانتا 19.55 بتوقيت القاهرة،20.55 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 3 أولمبياكوس/ سرفينا زافيردا 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 7 باير ليفركوزن/ اليوفنتوس 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 4 أتلتكو مدريد/لوكوموتيف موسكو 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورتHD 5 كلوب بروج/ ريال مدريد 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورتHD 3 بايرن ميونخ/ توتنهام 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 2 ب.س.جيرمان/جالطا سراي 22.00 بتوقيتن القاهرة،23.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورتHD 6

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها