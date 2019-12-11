||عندنا || أحدث تردد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2019 على نايل سات وتابع مباريات دوري أبطال أوروبا الليلة

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز في مصر والوطن العربي يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي لمتابعة أخر الأخبار الرياضية على مستوى العالم ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم التردد الجديد للقناة وأهم المنافسات التي تتابع أخبارها وأهم البرامج التي تبث من خلال شاشتها.

تكتمل اليوم فرق الدور ال16 من دوري أبطال أوروبا، حيث تختتم مباريات دور المجموعات بعدة لقاءات هامة منها، مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج، ومانشستر سيتي ضد ديناموزغرب، والعملاق البافاري بايرن ميونخ ضد توتنهام الانجليزي .

أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المنافسة ديناموزغرب/ مانشستر سيتي 19.55 بتوقيت القاهرة،20.55 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 4 دوري أبطال أوروبا شاختار/ أتالانتا 19.55 بتوقيت القاهرة،20.55 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 3 دوري أبطال أوروبا أوليمبياكوس/ سرفينا 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 7 دوري أبطال أوروبا بايرليفركوزن/ اليوفنتوس 22.00 بتوقيت القاهرة،2300 بتوقيت السعودية بي إن سبورتHD 4 دوري أبطال أوروبا أتلتكو مدريد/لوكوموتيف موسكو 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD5 دوري أبطال أوروبا

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية