استقبل تردد قناة كوكي كيدز الجديد koky kids أشهر محطة فضائية للأطفال عبر النايل سات

قناة كوكي كيدز من القنوات الفضائية الترفيهية المحببة للأطفال الصغار، تعرض قناة kooky kids باقة من أجمل وأروع المسلسلات الكارتونية التي تعتمد على الرسوم المتحركة، كما أنها تعرض أجدد وأحدث أفلام الأنمي الخاصة بالأطفال الصغار والتي تناسب جميع الأعمار المختلفة، وهذا إلى جانب المحتوى التعليمي المتميز الذي يحقق إفادة كبيرة للأطفال، في هذا الموضوع سوف نعرض لكم تردد كوكي كيدز وبعدها يمكنكم متابعتها بكل سهولة.

قناة كوكي كيدز الفضائية

انطلقت قناة كوكي كيدز في عام 2013م ومنذ انطلاقها والقناة في تقدم مستمر لما تعرضه من محتوى متميز يجذب الكبار والصغار إليها، والجدير بالذكر أن channel kooky kids تحرص على تقديم محتوى باللغة العربية ومحتوى باللغة الأجنبية الأولي أي اللغة الإنجليزية، هذا الأمر يساعد في تنمية مهارات الأطفال الصغار من ناحية اللغة وبالتالي يساعدهم في عملية التعلم بكل سهولة بعيدا عن التعقيد الموجود في الحلقات التعليمية داخل المدارس.

تردد قناة كوكي كيدز على القمر الصناعي النايل سات

قناة كوكي كيدز تدعم الأسرة العربية وتساعدها في عملية التنشئة، كما أنها توجه العديد من برامج النصح والإرشاد لهم في كافة الأمور الحياتية وعلى مدار اليوم، وعلى الجانب الآخر تقدم قناة كوكي كيدز برامج لاكتشاف مواهب الأطفال الصغار في الفن سواء الغناء أو الرسم وغيرها، وتعمل على تنمية تلك المهارات في حال اكتشافها، وأما تردد كوكي كيدز إليكم كالتالي: