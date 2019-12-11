تردد قناة atv التركية ومتابعة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الرابعة Kuruluş Osman

نقدم لكم تردد قناة atv التركية والذي يبحث عنها الكثير بعد أن قامت بالحصول على حقوق عرض مسلسل المؤسس عثمان 2019 والذي سوف يعرض الحلقة الرابعة منه اليوم، وتعد تلك القناة من أكثر القنوات المشهورة بنقل المسلسلات التركية والتي حصلت على نسب مشاهدة كبيرة خلال السنوات السابقة خاصة في الدول العربية التي أحبت الدراما التركية بشكل كبير منذ أن تم عرضها بعد الترجمة أو الدبلجة.

تردد قناة atv التركية

وتعد القناة التركية هي أول قناة تقوم بعرض الحلقة الجديدة والتي يتم عرضها كل يوم أربعاء من الأسبوع مما يزيد عملية البحث عنها في ذلك اليوم، وتقوم بعرض الحلقات بأعلى جودة وذلك لأهمية المسلسل والذي يتابعه الكثير من المشاهدين في مختلف أنحاء العالم، وكانت القناة قد قامت أيضا بعرض مسلسل قيامة أرطغرل والذي يعد من أكثر المسلسلات التاريخية من حيث نسب المشاهدة، ويمكن للجميع استقبال القناة من خلال الأقمار الصناعية تركسات وأسترا.

القمر الصناعي المدار التردد الاستقطاب FEC الجودة التشفير نايل سات 10796 27500 5/6 SD مجاني تركسات 42.0°E 11628 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 12692 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 11243 (H) 27500 5/6 SD مجاني

وتقوم القناة أيضا بعرض الكثير من المسلسلات التركية الأخرى والتي يوجد لها الكثير من المحبين والمتابعين، سواء كانت درامية أو تاريخية أو رومانسية أو غيرها، حيث حققت تلك الأعمال الكثير من النجاحات بعد أن تم عرضها بجميع دول العالم، وخاصة الوطن العربي الذي أصبح يتابعها بشكل كبير في السنوات الماضية.