تردد قناة اليرموك لعرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الرابعة بجودة عالية Yarmouk

نعلن لكم تردد قناة اليرموك الفضائية والتي زادت عملية البحث عنها خلال الفترة الماضية بعد أن قامت بالإعلان عن عرض مسلسل المؤسس عثمان والذي له الكثير من المتابعين في الوطن العربي، وسوف تقوم القناة اليوم بعرض الحلقة الرابعة من المسلسل بعد أن تقوم بترجمتها إلى اللغة العربية لكي يفهمها جميع المشاهدين الذين يتابعون الحلقات الجديدة كل أسبوع لمعرفة ما سيجد من أحداث.

تردد قناة اليرموك

ولا تكتفي القناة الأردنية بعرض ذلك المسلسل فقط بل تقوم بنقل الكثير من الأفلام والمسلسلات سواء العربية أو الأجنبية، بالإضافة إلى البرامج الإخبارية والمتنوعة، وبدأت القناة في جذب الكثير من المشاهدات خلال السنوات السابقة بعد أن قامت بعرض المسلسل التركي قيامة أرطغرل والذي يعد من أكثر المسلسلات التركية التي حققت نجاحاً خلال السنوات السابقة، مما جعل القناة تعلن عن نقل المسلسل الجديد والذي يكمل قصة نشأة الدولة العثمانية، ويمكن استقبال القناة الآن من خلال أجهزة الاستقبال.

القمر الصناعي: NILE SAT

التردد: 11678

الاستقطاب: رأسي

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

ويأتي مسلسل المؤسس عثمان بعد وفاة أرطغرل والذي قام بوضع حجر الأساس الخاص بالدولة العثمانية، حيث قام بتسليم القيادة إلى نجله الأصغر عثمان من أجل أن يقوم باستكمال ما حققه من نجاحات كبيرة، وهو ما يسعى إليه الأبن الذي يطمح في أن يكمل المشوار الذي بدأه والده وجعل الدولة الخاصة بهم من أقوى الدول حول العالم.