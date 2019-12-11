تردد قناة طيور بيبي الفضائية 2020 على النايل سات والعرب سات لأحدث برامج الأطفال

يبحث الكثير من الآباء والأمهات في كل مكان لمعرفة تردد قناة طيور بيبي الفضائية 2020 على النايل سات والعرب سات لأنها من أروع قنوات الأطفال التي تقدم العديد من البرامج والأغاني التعليمية للأطفال الأصغر سنًا حتى سن ست سنوات، وهي تابعة لمجموعة قنوات طيور الجنة، ونجحت القناة بشكل كبير في الفترة الأخيرة لأن تصبح واحدة من أهم قنوات الأطفال على مستوى الوطن العربي.

تردد قناة طيور بيبي الفضائية 2020

يمكن لكافة المتابعين في كل مكان استقبال تردد قناة طيور بيبي الجديد بعد تحديد عبر القمر الصناعي النايل سات والعرب سات بصورة مجانية دون الحاجة إلى أي رسوم للاشتراك وذلك عن طريق إدخال التردد الخاص بالقناة وضبط معامل الترميز والاستقطاب، وسيكون بإمكان المشاهد التمتع بأفضل صورة وصوت، حيث أن القناة تقدم العديد من البرامج المميزة والأناشيد التي تهدف من خلالها إلى تعليم الأطفال العادات والقيم الأخلاقية الإسلامية للمجتمع الشرقي.

التردد القمر FEC 11315 (v) نايل سات 3/4 11392 (v) نايل سات 3/4 11258 (h) نايل سات 3/4 11785 (v) نايل سات 3/4

برامج قناة طيور بيبي

سوف تشهد الفترة المقبلة لقناة طيور بيبي عرض العديد من البرامج المميزة والأناشيد الجديدة، ومن أهمها ” على خطاوي السيلاوي، صوتك كنز، ست البيت الصغيرة، الو طوط للمعتصم بالله والوليد، شموس لا تغيب لخالد مقداد وجنى مقداد، وغيرها من أروع البرامج، التي من المتوقع أن تحظى بنسبة متابعة كبيرة من كافة الأفراد في كافة أنحاء الوطن العربي.