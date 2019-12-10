تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات وأروع الأغاني والأناشيد: كل يوم تزداد نسبة مشاهدة طيور الجنة وتزداد نسبة البحث عن التردد الخاص بها، ونقدم لكم اليوم احدث تردد لقناة طيور الجنة التي تبث أجمل وأروع الأغاني التعليمية للأطفال، وهذا المنهج في التعلم هو من افضل المناهج الحديثة والتي بدأت مع قناة طيور الجنة لتقدم أفضل الوسائل البصرية والسمعية للطفل في مراحله المختلفة مما يساعده على التعلم بصورة أسرع ومتقنة بشكل كبير.

تردد قناة طيور الجنة

نقدم لكم هذا التردد الذي يمكن استقباله بكل سهولة من خلال ضبط الهوائي والبحث عنه على الرسيفر الخاص بكم وتقديم متعة للأطفال لا تنتهي

التردد الترميز الاستقطاب معامل تصحيح 11393 27500 عمودي 4/3 11315 27500 عمودي 4/3

قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة أحدث أساليب التعلم للأطفال في مراحل تعليمية مختلفة وخاصة طفل ما قبل المدرسة الذي يتمكن من الحفظ بسرعة مما يتيح له تعلم أكبر وأسرع، وتتنوع البرامج التي تقدمها القناة حسب الفئة العمرية للطفل بما يتناسب معه ومنها برامج ترفيهية، وبرامج تعليمية، وبرامج تقدم القيم والأخلاق، بالإضافة إلى الصوت الواضح والصورة القوية عالية الجودة واستمرار البث طوال اليوم دون تقطيع أو تشويش.

متابعة قناة طيور الجنة

تتوفر قناة طيور الجنة وبرامجها المتنوعة على التليفزيون وعلى الإنترنت، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منها تويتر، ويوتيوب، وعبر صفحتها على الفيس بوك، وعبر موقع القناة الإلكتروني على الإنترنت، والذي يقدم بعض الحلقات المختلفة من برامجها وأغانيها على الإنترنت حتى يمكن لكل الأطفال متابعتها في كل وقت.