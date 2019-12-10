“جديد” تردد قناة أبو ظبي 1,2 الرياضية 2019 “Abudhabi sport” لمتابعة مباريات ونتائج الدوري الإماراتي بالأسبوع الثامن

تفاصيل عن “قناة أبو ظبي الرياضية” هي قناة عربية إماراتية، تابعة لشركة أبو ظبي للإعلام، وتقدم القناة الأحداث الرياضية المهمة والحصرية، على شاشتها على مدار اليوم وطوال أيام الإسبوع، وتهتم إدارة القناة بمشاهديها من عشاق الرياضة عامة وعشاق رياضة كرة القدم خاصاً، وتقدم كل ماهو جديد وبصورة عالية الجودة، ولذلك تبث قناة أبو ظبي الرياضية 1و2 محتواها بصيغة HD، لضمان سلامة البث وسهولة الوصول لتردد القناة وجذب المشاهد لمتابعتها.

جديد تردد قناة “أبو ظبي الرياضية 1,2”، تعمل إدارة القناة على تجديد وتحديث ترددها لتكون إشارة البث قوية ولا تتأثر بأي تشويش، و تأتي قناة “Abudhabi Sport” على رأس القنوات العربية المتخصصة بمجال الرياضة، و تعتبر البرامج والبطولات المعروضة على شاشتها ذات طابع متميز.

مباراة اليوم في “الدوري الإماراتي”

خورفكان/ الظفرة الساعة 4 عصراً الأسبوع الثامن اتحاد كلباء/ عجمان الساعة 4 عصراً الأسبوع الثامن الشارقة/ بني ياس الساعة 6,30 مساءً الأسبوع الثامن

تردد قناة أبو ظبي 1و2 الرياضية على القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12226 H 27500 نايل سات

قناة “Abudhabi Sport”، تهتم بمتابعيها وتنقل لهم أهم وأخر الأخبار الرياضية للمسابقات المقامة على الصعيد العربي، وخاصةً المسابقات الخاصة برياضة كرة القدم، بالإضافة لسباقات الخيل والهجن، و بطولات التنس وغيرها من الرياضات المتنوعة، وذلك لترسيخ مبدأ حب الرياضة وأهميتها في بناء الجسم والعقل، وتنمية لمهارات الشباب العربي بالمنطقة.

تهتم “قناة أبو ظبي الرياضية” بنوعية ومضمون وشكل، المحتوي المقدم على شاشتها مع وجود عدد متميز، من المراسلين والمحللين ومقدمي البرامج الرياضية، على درجة عالية من الدقة والكفاءة والحرفية، في نقل الأحداث الرياضية أول بأول، ووجود إستديو تحليلي متميز، للمباريات التي تبث من خلالها يقدم قبل المباراة وبعدها، في متابعة وتحليل للفنيات ونتائج المباريات.