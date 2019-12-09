تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على النايل سات لأحدث أغاني الأطفال الرائعة

حظى تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على النايل سات بأعلى نسبة بحث عبر محركات البحث، حيث أن تلك القناة هي قناة أطفال عربية، تبث برامج عديدة للأطفال على مدار اليوم بدون تشفير، وهي قناة مجانية لا تحتاج إلى أي اشتراك شهري، وتقدم محتوى مميز وأغاني تعليمية، ولذلك فهي تساهم في نشر الوعي لدى الطفل العربي، عن طريق بث العديد من البرامج التربوية المتلائمة مع العادات والتقاليد.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020

بدأ إنطلاق بث القناة في عام 2008 بالعاصمة الأردنية عمان، وهي مِلك خالد مقداد، وتُعد أول قناة أطفال متخصصة في عرض أغاني الأطفال، وهي عبارة عن سلسلة قنوات تضم قناة طيور الجنة وطيور بيبي الأجنبية وطيور بيبي التركية، واستطاعت القناة أن تحقق نسبة بحث عالية جذبت الأطفال، لأنها تقدم أفضل طرق للتعامل مع الأهل والأصدقاء والآباء والأبناء، وتهدف إلى نشر التعاليم الدينية والتربوية.

ويمكن ضبط القناة عن طريق تردد :

القمر الصناعي : نايل سات.

تردد القناة : 11315.

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الاتجاه : رأسي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 1/2.

طيور الجنة الفضائية المتخصصة

يتم نشر موعد البرامج والفقرات الخاصة بالقناة من خلال صفحة القناة على وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك ويوتيوب وانستجرام، وتعلن القناة عبر مواقعها تغيير تردد قناة طيور الجنة لتردد جديد، حيث يتم عرض محتواها بتقنية عالية الجودة من خلال التردد الجديد، ويتم تقوية الإشارة الخاصة بالبث ليستمتع المشاهدين بمتابعة القناة بجودة عالية ويمكن للجميع ضبط التردد الجديد من خلال جهاز الإرسال عن طريق إدخال الترددات الخاصة بالقناة.