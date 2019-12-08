تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة 2020 الناقلة لمباريات كأس الخليج على النايل سات والعرب سات

تزايدت عمليات البحث في الآونة الأخيرة لمعرفة تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة 2020 الغير مشفرة، والتي أصبحت من أهم القنوات الرياضية العربية المجانية الناقلة لمباريات بطولة خليجي 24، والعديد من البطولات الأخرى سواء كانت عربية أو أوروبية أو عالمية، فتقام الأدوار النهائية في بطولة الخليج 2019 وتذاع على قناة الكأس سبورت الرياضية القطرية إتش دي 1،2، وتقوم القناة بنقل جميع المباريات في تلك البطولة التي يتابعها الملايين.

تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة 2020

يحرص على متابعة قناة الكأس الرياضية قطاع كبير من عشاق الساحرة المستديرة في كافة أقطار الوطن العربي، ولذلك سنقدم لكم حصريًا عبر موقعنا حرصًا منا على راحة متابعينا تردد قناة الكأس على كافة الأقمار الصناعية، لضبطها على كافة الأجهزة مع الاستمتاع بمشاهدة المباريات والأحداث الرياضية الهامة.

القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب

تصحيح الخطأ Eshail Sat-2 10770 27500 رأسي V 3/4 نايل سات 11919 27500 أفقي H 3/4 عرب سات بدر 4 12245 27500 أفقي H 3/4 آسيا سات 5 3660 27500 رأسي V 3/4 جالكسي 19 12084 22500 H 3/4

يُذكر أن شبكة قنوات الكأس سبورت تضم بين طياتها 8 قنوات جميعها قنوات رياضية سواء كانت مفتوحة ومجانية أو مشفرة، وهي تقوم ببث إشارة تردداتها على العديد من الأقمار الصناعيىة بداية من القمر النايل سات، والعرب سات وآسيا سات، حتى القمر جلاكسي سات.

برامج قناة الكأس الرياضية

ويُذاع على شبكة قنوات الكأس العديد من البرامج الرياضية والإخبارية المنوعة التي يعشقها الملايين ويترقبون إذاعتها في كل وقت، ومن بينها ” برنامج المجلس، برنامج FOLLOWERS، برنامج قبل المباراة، برنامج الحكم، برنامج 90 دقيقة، برنامج الكرة العربية، برنامج جرايد، برنامج عيالنا، برنامج ضيفنا، برنامج تواصل”، وغيرها من البرامج المميزة التي تجعل الجميع يبحثون في كل وقت لمعرفة تردد القناة.