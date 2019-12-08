تردد قناة البحرين الرياضية الناقلة لمباراة البحرين والسعودية في الخليج العربي

كثرت عمليات البحث لمعرفة تردد قناة البحرين الرياضية الناقلة لمباراة البحرين والسعودية في نهائي الخليج العربي والتي يتم البحث عنها بكثر مستمر، وتنقل من خلال دولة البحرين الشقيقة، وتقوم القناة بنقل وتغطية كافة الأحداث الرياضية على شاشتها، وأصبحت القناة واحدة من أهم القنوات التي تنقل جميع مباريات البحرين، وهي من القنوات الشهيرة في الوطن العربي ولها جمهور قوي نظرًا لأنها تنقل كأس خليجي 24 بالصوت والصورة الواضحة على النايل سات.

تردد قناة البحرين الرياضية

تقوم القناة بعرض برامجها بشكل مجاني بدون تقطيع أو تشويش على شاشتها، على مدار اليوم بدون توقف أو إنقطاع، وهذا ما جعلها من إحدى القنوات الأكثر بحثًا في السعودية والبحرين نظرًا لأنها ستنقل المواجهة الأكثر والأقوى بين الفريقين اليوم في نهائي كأس الخليج العربي.

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح Nilesat 101/102 7 غربا 11641 أفقي 27500 3/4

وأيضا : قناة البحرين الرياضية 2

اسم القناة تردد القناة القمر الاستقطاب معدل الترميز قناة البحرين الرياضية 2 12226 عرب سات أفقي 27500

بطاقة مباراة البحرين ضد السعودية

المباراة موعد المباراة ملعب المباراة المناسبة القنوات الناقلة للمباراة السعودية ضد البحرين 7:00 مساءاً بتوقيت السعودية

8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:00 مساءاً بتوقيت قطر. استاد عبدالله بن خليفة كأس الخليج العربي 24 (النهائي) بي ان سبورت (المفتوحة)قناة الكويت الرياضية الكأس 1 Advertisements الكأس 2 عمان الرياضية

مباراة البحرين والسعودية

سوف تنقل مباراة البحرين والسعودية من خلال استوديو تحليلي يعمل على تغطية كافة الأحداث الرياضية المتعلقة في المباراة في نهائي الخليج العربي، وتعمل القناة على الأقمار المجانية لنقل السعودية والبحرين، وتقام المواجهة اليوم الأحد 8/12/2019 في تمام الساعة السابعة بتوقيت السعودية والبحرين، وسوف يتم نقل وتغطية أحداث المباراة المرتقبة من خلال تردد قناة البحرين الرياضية.