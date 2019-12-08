تردد قناة الكاس سبورت المفتوحة الناقلة لمباريات كأس الخليج العربي 24 على الأقمار الصناعية

يبحث الكثير من الأفراد لمعرفة تردد قناة الكاس سبورت المفتوحة لمتابعة جميع أحداث وفاعليات بطولة الخليج 2019، وهذا هو السبب وراء زيادة البحث عنها في الآونة الأخيرة من عشاق الساحرة المستديرة بدولة الخليج وكافة الدول العربية، فنجحت القناة في أن تكون المنافسة للعديد من القنوات الرياضية المشهورة، وتقوم بنقل مباراة نصف النهائي بين السعودية وقطر في بطولة كأس الخليج المقامة في دولة قطر، بالإضافة إلى العديد من المباريات المهمة والقوية التي تخص منتخبات الخليج العربي.

تردد قناة الكاس سبورت المفتوحة

تتميز قناة الكأس الرياضية بأن لها باع طويل في طريقة التقديم للمباراة، فهي تقوم بعمل استوديو تحليلي لكافة الأحداث الرياضية التي تقوم بنقلها، وتنقل أحداث المباريات من خلال 8 قنوات رياضية متخصصة في المجال الرياضي، وهي تبث بدون أي تشفير أو رسوم، وتتمتع ببث البرامج والمباريات بجودة HD ذات صورة وصوت نقي.

القمر التردد معدل الترميز القنوات عرب سات 12245 V 27500 1,2,3,4,EX1 12418 H 5,6,7,8,EX2 نايل سات 11919 H 1,2,3,4,EX1 سهيل سات 11678.07 H EX1 اسيا سات 3660 V 2 جلاكسي 12183.3 H 22500 2

أشهر برامج قناة الكأس الرياضية

أكثر ما يميز قنوات الكأس الرياضية أنها تقوم بالبث على مدار الساعة دون إنقطاع أو توقف ويتواجد بها العديد من البرامج التي حظت بنسبة متابعة كبيرة، وتنقل على أكثر من قمر صناعي ليتمكن الجميع من استقبالها عبر أجهزتهم، ومن أشهر البرامج المُذاعة على قناة الكأس الرياضية ” برنامج المجلس، برنامج جرايد، برنامج الكرة العربية، برنامج تواصل، برنامج الحكم، برنامج قبل الجولة، برنامج الحصاد، برنامج 90 دقيقة”، وغيرها من أروع البرامج.