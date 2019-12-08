تردد قناة bein sport بي ان سبورت 2020 الناقلة لأهم المباريات العالمية والمحلية

حظى تردد قناة bein sport بي إن سبورت 2020 بنسبة بحث عالية عبر محركات البحث من كافة عشاق الساحرة المستديرة وخاصة محبي متابعة البطولات الكبرى مثل دوري الأبطال الأوروبي وبطولة كأس العالم، وتنتمي قناة بي إن سبورت المفتوحة إلى مجموعة قنوات بي إن سبورت المشفرة، وهي تتبع شبكة قنوات bein الترفيهية العامة، وتبث من الدوحة في قطر، وهي تشتهر بحصولها على حقوق بث البطولات الكبرى حصريًا على القنوات الخاصة بالشبكة.

تردد قناة bein sport

اشتهر تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة خلال فترة إقامة فعاليات كأس العالم في العام الماضي في روسيا 2018، وذلك عندما قررت شبكة بي إن سبورت العالمية إذاعة مباراة الافتتاح الرسمي لكأس العالم بين روسيا والسعودية على قناتها المفتوحة مجانًا دون تشفير، وبعدها قررت القناة إذاعة كافة مباريات المنتخبات العربية على قناتها المفتوحة وعددها 22 مباراة، ومنها مباريات منتخب مصر لكرة القدم ومنتخب السعودية ومنتخب المغرب ومنتخب تونس، وأصبح الجميع يتهاتفون على متابعة القناة لمشاهدة المباريات.

القمر الصناعي التردد معدل الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجه نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3 DVB-S2 8psk نايل سات 11054 عمودي 27500 2/3 DVB-S2 8psk نايل سات 11013 عمودي 27500 2/3 DVB-S2 8psk

مميزات قناة بي إن سبورت

أعلنت مجموعة بي إن سبورت الإعلامة وشركة دينتسو بالنيابة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، توقيع إتفاقية لمدة عامين سوف تحصل بموجبها على حقوق البث الحصري لبطولة كأس العالم للأندية في 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تنقل القناة بامتلاكها حقوق البث للعديد من البطولات العالمية والإفريقية الهامة والتي يتابعها الجميع في الشرق الأوسط ومن أهمها ” الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الإيطالي، الدوري الإسباني، دوري الدرجة الأولى الفرنسي، الدوري الأوروبي، دوري أبطال أوروبا، بطولات التنس الشهيرة، الألعاب الأولمبية الدولية، كأس العالم، دوري أبطال إفريقيا”.