تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية والبحرين اليوم الأحد 8 ديسمبر 2019 اللقاء النهائي لكأس الخليج العربي

ننشر لكم في هذا المقال تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين التي يتم إقامتها اليوم الأحد الموافق الثامن من شهر ديسمبر لعام 2019، وتعتبر هذه المباراة هي نهائي كأس الخليج العربي، وتستضيف هذه المباراة دولة قطر، وتتم المواجهة بين المنتخب السعودي والمنتخب البحريني على أرض ستاد خليفة الدولي الموجود بالدوحة عاصمة قطر، ونتابع معكم أحداث المباراة اليوم.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين اليوم

يمكنكم متابعة المباراة اليوم من خلال قناة بي ان سبورت المفتوحة وقناة الكأس الرياضية القطرية، والتعرف على أحداث المباراة، التي تعتبر من أهم المباريات لأنها نهائي كأس الخليج العربي، ويحاول اليوم المنتخب السعودي الفوز في ظل محاولات المنتخب البحريني بذلك أيضاً، وترددات القنوات هي:

القمر التردد معدل الترميز الإستقطاب التصحيح نايل سات 12604 27500 أفقي 2/3 نايل سات 11054 27500 أفقي 2/3 نايل سات 11013 27500 أفقي 2/3

القمر الصناعي التردد معدل الترميز- معامل التصحيح قنوات الكأس نايل سات H) 11919) 4/3 -27500 1,2,3,4 عرب سات V) 12245) 6/5 -27500 1,2,3,4

موعد مباراة السعودية والبحرين اليوم

ستتم المواجهة بين السعودية والبحرين اليوم ضمن مباريات كأس الخليج العربي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة السابعة مساءً بتوقيت البحرين، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وسيكون معلق المباراة على قناة بي ان سبورت هو المعلق الرياضي يوسف سيف، أما على قناة الكأس يكون المعلق خليل البلوشي وأحمد الطيب، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.