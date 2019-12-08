التقط شارة تردد قناة BeIN Sport HD المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية والبحرين في نهائي خليجي 24...

عشاق كرة القد العربية والأسيوية، موعدهم اليوم مع عرس كروي حافل ينتهي بتتويج حامل لقب كأس خليجي في نسخته الـ 24، حيث تستضيف البطولة قطر، ومباراة اليوم ستعد مشهداً ختامياً بين عملاق الكرة الأسيوية المنتخب السعودي وبين منتخب البحرين، حيث تأهل المنتخب السعودي للمباراة النهائية عقب فوزه على منتخب قطر المضيفة بهدف دون رد، بينما تأهل منتخب البحرين للمباراة النهائية، عقب فوز صعب على منتخب العراق بدربات الترجيح 5-4 عقب التعادل بهدفين لكلا منهما.

موعد مباراة السعودية والبحرين في نهائي خليجي 24

تقام المباراة على أرض ستاد ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية والبحرين السادسة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الإمارات.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية والبحرين

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حصلت قنوات البي ان سبورت القطرية، على حق البث لمباريات كأس الخليج العربي، ويتم بث المباريات عبر القناة المفتوحة لشبكة البي ان سبورت، بدون تشفير وبجودة عالية عبر قمري النايل سات وسهيل سات، ويمكن ضبط الترددات التالية بسهولة عبر أجهزة استقبال القنوات لديك، للتمكن من مشاهدة المباراة النهائية بسهولة.

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 12605 H 11054 H 2/3 27500 سهيل سات 11547 V 2/3 27500

مباراة السعودية والبحرين اليوم من الأهمية بمكان لجميع محبي كرة القدم الخليجية، حيث تم تغيير ملعب المباراة إلى ستاد “خليفة الدولي” نظراً لفوز المنتخب السعودي على قطر المضيفة، وهي قمة نارية من العيار الثقيل تجمع منتخبي السعودية والبحرين في نهائي خليجي 24 المقام بقطر، ويدخل الفريقان المباراة ولدى كلا منهما الإمكانيات المؤهلة للفوز بالبطولة واللقب، خاصةً بعدما كانوا قد قدموا عروضاً قوية في دور المجموعات ونصف النهائي.

مباراة السعودية والبحرين، مذاعة مجاناً على عدة قنوات فضائية مفتوحة بخلاف قنوات البي ان سبورت، فإلى جانبها تعرض مجاناً أيضاً على قنوات البحرين والسعودية الرياضية، وقنوات الكأس الرياضية القطرية المفتوحة.