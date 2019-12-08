تردد قناة كرتون توم وجيري Tom And Jerry Channel 2020 لمشاهدة أبرز المغامرات المسلية على النايل سات

تردد قناة كرتون توم وجيري قناة كرتون توم وجيري أصبحت من أهم القنوات لكل محبي وعاشق للأفلام الكرتونية وكذلك الرسوم المتحركة الخاصة بالأطفال وسوف أقدم لكم تردد قناة توم وجيري وأيضا كل ما تقدمه قناة توم وجيري من أفلام متنوعة حتى أن يستمتع الأطفال والكبار في وقت الفراغ، إن كرتون توم وجيري يجذب المشاهد إليه لما فيه من صراع شيق بين القط توم والفأر جيري وهذه القناة تبث على القمر الصناعي نايل سات وذلك طول اليوم.

تردد قناة توم وجيري

وصلت شهرة قناة توم وجيري إلى إنها أصبحت من أهم وأشهر قنوات الكرتون الشعبية في مصر والعالم العربي حيث يوجد التشوق والإثارة التي تجعل الطفل ينجذب إليها وهي أيضا تعمل على تعليم الأطفال وتنمية العقل، وكذلك تعمل على تطوير مهارتهم الذهنية، من مميزات قناة توم وجيري التي جعلتها القناة الأقوى بين منافسيها من قنوات الأطفال الأخرى، إنها تحرص دائما على أن تقدم برامج هادفة تفيد الطفل وتنمي مهارته الذهنية والعقلية أيضاً تقوم القناة بعدم تقديم إعلانات بين بين الفقرات وهذه الميزة لا تجعل المشاهد يشعر بالملل أو الانزعاج.

تردد قناة توم وجيري 2020

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11354

الاستقطاب: عمودي

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معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الجديد في قناة توم وجيري وجود الأن العاب توم وجيري التي أصبحت وسيلة تسلية شيقة وممتعة وقد نالت إعجابهم.