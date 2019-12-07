التردد الفعال لقناة طيور بيبي والاستمتاع بأجمل الأغاني وأناشيد العام الجديد

تردد قناة طيور بيبي من الترددات التي يتم البحث عنها كثيراً لأنها تهم فئة من الأطفال تحتاج الأسرة إلى العناية بها جيداً وقد لا تجد الأسرة أو الأم الوقت لتعليم هذه الفئة الصغيرة بعض الأشياء مثل الكلام السليم، والحروف، والأشكال وغيرها بالإضافة إلى بعض القيم التي يكتسبها الطفل من المشاهدة والتعلم ، لذلك تعتبر قناة طيور بيبي هي الأنسب في هذه السن الصغيرة مرحلة ما قبل المدرسة أو مرحلة الروضة والتي تبدأ من ثلاث سنوات ويمكن ألأقل من ذلك أن يستمتع بالأغاني الجميلة التي تجعله يتعلم النطق بسرعة.

تردد قناة طيور بيبي

نقدم لكم تردد أفضل قناة ترفيهية تعليمية لمرحلة السن الصغير على القمر الصناعي نايل سات حتى يمكن تقديم وجبة رائعة للطفل الصغير من المتعة والترفيه والتعلم.

التردد 11315 الاستقطاب رأسي V معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 7/8

قناة طيور بيبي تقدم أجمل الأناشيد

عرفت قناة طيور بيبي بأهميتها في تعلم الأغاني والأناشيد المتنوعة مثل الأناشيد الدينية، والتعليمية، والترفيهية ومنها يتعلم الطفل الذي تجذبه الصورة مع الصوت والموسيقى على تعلم الحروف، الأشكال، القيم والمعاني الجميلة، الأناشيد الدينية البسيطة التي تعلم أهمية الصلاة والصوم والزكاة ومساعدة الغير والعطف على الصغير، وغيرها من الأغاني والأناشيد التي يقدمها مجموعة من الأطفال الصغار بأصوات مميزة وجميلة، ومتعة حقيقية ومتواصلة طوال أربع وعشرون ساعة دون التعرض للتشويش أو الانقطاع وبجودة عالية HD لتقدم باقة من الأناشيد المناسبة لكل مرحلة عمرية وخاصة الأطفال الصغار أو البيبي.