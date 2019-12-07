تردد قناة دعوة Daawah t.v الجديد 2020 على القمر الصناعي النايل سات لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان

تردد قناة دعوة Daawah t.v وهي تلك القناة التي يتم فيها بث المسلسلات التركية التي استطاعت في وقت قصير أن تتغلب على القنوات الفضائية بشكل كبير وكثير من المسلسلات الأخرى، وقد حرصت إدارة قناة دعوة على تقديم كثير من البرامج المتنوعة الهادفة والتي تستطيع أن تجذب عدد كبير من المشاهدين من العرب في كل مكان وتردد قناة دعوة تستطيع الحصول عليه عن طريق القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة دعوةDaawah t.v

كانت قناة دعوة تعرض من المسلسلات الشيقة مثل مسلسل قيامة أرطغرل بكل أجزاء المسلسل والذي يحكي عن كيفية تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان بن أرطغرل بن سليمان شاه والذي اجتذب ملايين المشاهدين وبذلك أصبح للقناة قاعدة جماهيرية كبيرة وذلك في وقت قياسي.، كذلك أيضا يمكنكم متابعة مسلسل المؤسس عثمان على شاشة قناة دعوة وذلك عن طريق التردد الخاص بالقناة والذي يعمل على استقبال القنوات من خلاله.

تردد قناة دعوة الجديد

القمر: نايل سات

التردد: 10727 (h)

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

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التردد الجديد لقناة دعوة الفضائية على النايل سات

القمر: نايل سات (التردد الجديد)

التردد: 12687

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

أهم البرامج والمسلسلات على قناة دعوة الفضائية

برنامج مواقف، وبرنامج جسد واحد، وبرنامج ومضة، ومسلسل المؤسس عثمان، ومسلسل أرطغرل، مسلسل المؤسس عثمان تقدمه قناة دعوة الفضائية مترجم حتى يستطيع كل المشاهدين من مشاهدةبسبب مصداقية قناة دعوة استطاعت القناة أن تدخل إلى كثير من البيوت العربية وأيضا لأنها تقدم أفضل المسلسلات وذلك على مدى العام كله.